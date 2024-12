LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: Italia, attenzione al nome nuovo Saccardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom dell’Alta Badia, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Quarto appuntamento tra le porte strette della stagione con tanti punti di domanda: la lotta per la vittoria è quanto mai aperta, così come la qualificazione per i pettorali alti.

Gli appassionati italiani seguiranno questa gara con un occhio di riguardo per Tommaso Saccardi. L’azzurro ha iniziato la stagione in Coppa Europa dove ha centrato anche una vittoria a Levi. L’italiano ha dimostrato di essere molto abile tra le porte strette anche se la continuità non è il suo forte: in stagione sono state tante le uscite di scena e gli errori che hanno compromesso le sue gare.

Per Saccardi l’obiettivo sarà quello di centrare la qualificazione con il pettorale numero 56. Per l’Italia in gara ci saranno anche Alex Vinatzer, reduce dall’ottimo gigante di ieri, Tobias Kastlunger, che ha ottenuto il miglior risultato in carriera in Val d’Isere. Proveranno a strappare il pass per la seconda manche anche Stefano Gross, Simon Maurberger e Matteo Canins.

Il favorito alla vigilia è Clement Noel. Il francese ha vinto i primi due slalom della stagione ma non ha preso il via a quello della Val d’Isere a causa di una caduta in gigante. L’ultimo vincitore tra le porte strette è Henrik Kristoffersen che in Francia ha trionfato davanti ad Atle Lie McGrath e Loic Meillard. Proverà a tornare quantomeno sul podio Manuel Feller, che ha faticato molto nelle prime uscite stagionali.

Lo slalom dell’Alta Badia inizierà alle 10.00 con la prima manche. La gara entrerà poi nel vivo alle 13.00 con le ultime 30 discese. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello slalom dell’Alta Badia con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!