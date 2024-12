Ciclocross, Wout van Aert rinvia il debutto: salta il primo duello con van der Poel. Cos’è successo al belga

Wout van Aert non farà il proprio debutto nel ciclocross nella giornata di lunedì 23 dicembre, come invece ampiamente annunciato nelle scorse settimane. Il fuoriclasse belga non sarà al via della tappa del Superprestige in quel di Mol (Belgio) a causa di un malanno di stagione che non gli permette di essere al massimo della forma per affrontare una prova impegnativa nel fango.

La squadra di Wout van Aert non ha diffuso molti dettagli, limitandosi a questo messaggio sui propri profili social: “Purtroppo Wout van Aert si è ammalato e non si riprenderà in tempo per la gara di domani a Mol. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di vederlo tornare presto in azione”

L’alfiere della Visma | Lease a Bike non affronterà così l’olandese Mathieu van der Poel in quello che è il duello più atteso dell’inverno. Il Campione del Mondo di ciclocross ha vinto oggi pomeriggio in Coppa del Mondo a Zonhoven e domani cercherà il bis sempre in Belgio, ma senza il suo grande rivale.

Secondo il calendario previsto, il belga dovrebbe gareggiare all’Exact Cross di Loenhout il 27 dicembre, poi al Superprestige di Gullegem il 4 gennaio e infine in tre tappe di Coppa del Mondo a Dendermonde (5 gennaio), Benidorm (19 gennaio) e Maasmechelen (25 gennaio). Quando bisognerà aspettare per ammirare il duello tra i due colossi del ciclocross? Bisogna segnarsi tre appuntamenti: 27 dicembre, 5 gennaio e 25 gennaio, ammesso che il belga riesca a recuperare dalla problematica fisica.