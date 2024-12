Sci alpino, già tre gare cancellate nel calendario femminile. Recuperi sempre più improbabili

L’elevata intensità del vento e una fitta nebbia nel tratto centrale della pista hanno costretto gli organizzatori a cancellare il secondo superG femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Il meteo ha giocato un brutto scherzo in chiusura del fine settimana svizzero, dove era prevista la seconda gara in questa specialità dopo quella vinta ieri dall’austriaca Cornelia Huetter davanti alla padrona di casa Lara Gut-Behrami e alla nostra Sofia Goggia.

Ora il Circo Bianco si godrà qualche giorno di pausa in concomitanza con il Natale, ma già il prossimo weekend sarà nuovamente in azione: il 28-29 dicembre sono previsti un gigante e uno slalom a Semmering, con cui si chiuderà questo anno solare e si darà poi l’appuntamento al 2025. Quella odierna è già la terza gara cancellata nel calendario femminile, dopo che i due giganti di Tremblant non vennero disputati il 7-8 dicembre a causa della scarsità di neve nella località canadese.

Si sono dunque disputate otto gare: i giganti di Soelden e Killington; gli slalom di Levi, Gurgl, Killington; la discesa e il superG di Beaver Creek; il superG di St. Moritz. Al momento non sono ancora state comunicate le date per i recuperi delle due prove tra le porte larghe annullate in Nordamerica e ovviamente non ci sono novità riguardo alla gara veloce saltata in terra elvetica. La sensazione è che i recuperi siano sempre più difficili per evitare un calendario eccessivamente fitto.

Si riuscirà a metterci una pezza nel mese dei gennaio? Occorrerebbe aggiungere queste gare ai fine settimana già previsti: 4-5 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia) con gigante e slalom, 11-12 gennaio a St. Anton (Austria) con discesa libera e superG, 18-19 gennaio a Cortina d’Ampezzo con discesa libera e superG, 25-26 gennaio a Garmisch (Germania) con discesa libera e superG. Si tratta di tre weekend all’insegna della velocità dopo quello tecnico in terra balcanica, in un programma che prevede anche gli appuntamenti infrasettimanali di Flachau (14 gennaio, slalom in notturna in Austria) e Kronplatz (21 gennaio, un gigante sulle nevi italiane).

Si gareggerà poi in slalom a Courchevel (Francia) il 30 gennaio, ultima gara prima dei Mondiali (la Coppa del Mondo riprenderà poi il 22-23 febbraio a Sestriere). Chiaramente la cancellazione di prove in determinate specialità rischia di compromettere la regolarità della competizione, creando un calendario troppo sbilanciato in favore di chi eccelle maggiormente in alcune discipline (è più probabile assistere a cancellazioni di discese e superG che di slalom).

GARE CANCELLATE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

7 dicembre Gigante a Tremblant (Canada)

8 dicembre Gigante a Tremblant (Canada)

22 dicembre SuperG a St. Moritz (Svizzera)