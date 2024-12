Sollevamento pesi, Corea del Nord dominante anche nel day-3 ai Mondiali

Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati Mondiali Senior 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Manama (in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre, valevole come ultimo grande evento della stagione e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Il programma odierno prevedeva l’assegnazione di due titoli mondiali in categorie di peso che non erano presenti nella precedente rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Al maschile, tra i -67 kg, la Corea del Nord ha dato spettacolo dominando la scena con un record del mondo di specialità e monopolizzando le prime due posizioni sul podio di totale.

Won Ju Ri si è messo al collo la medaglia d’oro con 336 kg di totale, sollevando 146 kg nello strappo e facendo la differenza con il nuovo primato mondiale di slancio da 190 kg. Argento nel concorso generale per l’altro nord coreano Pyol Pak con 332 kg, grazie a 150 kg di strappo e ai 182 kg di clean and jerk, mentre il podio è stato completato in terza posizione dal turco Yusuf Fehmi Genc con 327 kg (146+181).

Corea del Nord in trionfo anche nella -55 kg femminile con Kang Hyon Gyong, che ha completato la tripletta di titoli sollevando 226 kg di totale (100 di strappo e 126 di slancio). Argento alla taiwanese Chen Guan-Ling con 211 kg (93+118) e bronzo all’armena Aleksandra Grigoryan con 205 kg (85+120). Fuori gara la cinese Zhang Haiqin dopo essersi piazzata seconda nell’esercizio di strappo con 97 kg.