Sollevamento pesi, Cina e Kazakistan conquistano un oro a testa nel day-8 dei Mondiali

Quest’oggi si è disputata l’ottava e terzultima giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2024, in corso di svolgimento a Manama (in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre, valevole come ultimo grande evento della stagione internazionale e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Day-8 in cui sono stati assegnati due titoli in categorie di peso presenti nel programma delle ultime Olimpiadi di Parigi. Il primo evento odierno con in palio le medaglie ha visto il trionfo nei -81 kg della cinese Guifang Liao, che ha dominato la scena con 278 kg di totale sollevando 123 kg di strappo e 155 kg di slancio. Podio completato dall’egiziana Sara Samir e dalla nord coreana Kyong Ryong Kim, rispettivamente argento con 262 kg (113+149) e bronzo con 261 kg (114+147).

Gara tiratissima invece nei -102 kg maschili, con il kazako Artyom Antropov che ha vinto in rimonta la medaglia d’oro con 400 kg di totale (170+230) superando di una lunghezza il qatarino Meso Hassona, argento con 399 kg (174+225). Terza posizione nel concorso generale per lo spagnolo Marcos Ruiz con 395 kg (183+212).