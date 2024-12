Sollevamento pesi: Uzbekistan e Cina si prendo l’oro nel penultimo giorno di gare

Ultime battute in quel di Manama, città del Bahrein che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2024 di sollevamento pesi, rassegnata arrivata alla sua penultima giornata di competizioni. Come sempre due le gare andate in scena in questo day-9, che ha visto salire in pedana gli atleti della categoria -109 kg maschile e della -87 kg femminile.

In campo maschile a spuntarla è stato l’usbeco Ruslan Nurudinov. Il pesista si è reso artefice di un segmento di strappo complesso, contrassegnato solo da una prima alzata valida, dove ha tirato su 182 kg. Decisamente migliore invece lo slancio dove, con un percorso netto, ha realizzato una progressione di 223 kg, 230 kg e 242 kg (nuovo record mondiale), totalizzando così 424 kg.

A distanza siderale si è invece posizionato l’azero Dadash Dadashbayli, abile a recuperare terreno dopo una singola alzata con 183 kg nella prima prova e sollevando 221 kg nella seconda per la misura totale di 404 kg, quattro misure in più dell’iraniano Mehdi Karami, terzo con 400 kg (183 kg+217 kg). Da segnalare poi quanto fatto dal secondo azero in gara Sharofiddin Amriddinov, oro di strappo con 184 kg.

Nella competizione femminile oro invece trionfo totale per la cinese Wu Yan, dominatrice in entrambi i segmenti guadagnando il totale di 272 kg (122 kg+150 kg) precedendo l’australiana Eileen Cikamatana, seconda con 257 kg (113 kg+144 kg) davanti alla solita nordcoreana Kim Yong-ju, terza con 256 kg (112 kg+144 kg).