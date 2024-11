Sollevamento pesi, Italia a ranghi ridotti verso i Mondiali di Manama: l’entry list definitiva

Da venerdì 6 a domenica 15 dicembre Manama ospiterà i Campionati Mondiali 2024 di sollevamento pesi, ultimo appuntamento della stagione e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. Nella capitale del Bahrein verranno assegnati complessivamente venti titoli (senza contare le classifiche di specialità), dieci per genere.

L’IWF ha già pubblicato lo Start Book della manifestazione, in cui vengono indicate le entry list definitive di tutte le categorie di peso. Dopo le varie scremature degli ultimi due mesi (il primo elenco era stato annunciato a settembre), a conti fatti sono rimasti solamente in tre gli italiani che prenderanno parte al Mondiale Senior di fine anno.

Assenti per vari motivi le punte di diamante della pesistica tricolore, mentre proveranno a giocarsi qualcosa di importante Lucrezia Magistris nei -59 kg, Giulia Miserendino nei -64 kg e Oscar Reyes Martinez nei -81 kg. Non ci saranno dunque i vari Sergio Massidda, Nino Pizzolato, Giulia Imperio e le giovani Genna Toko Kegne e Celine Delia, inizialmente iscritte.

Reyes Martinez difende il titolo iridato nei -81 kg dopo l’inatteso trionfo di un anno fa a Riad, mentre Magistris e Miserendino andranno a caccia di un buon piazzamento e soprattutto di una prestazione positiva a livello personale.