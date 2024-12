Sollevamento pesi, Reyes Martinez sogna il bis mondiale a Manama. Miserendino e Magistris per il personale

Ultimi giorni di conto alla rovescia in vista dei Campionati Mondiali 2024 di sollevamento pesi, ultimo grande evento della stagione e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. Fari puntati dunque su Manama (in Bahrein) da venerdì 6 a domenica 15 dicembre, con protagoniste venti categorie di peso complessive (dieci per genere).

L’Italia si presenterà al Mondiale Senior con soli tre atleti, in seguito ad una lunga serie di defezioni (tra cui quelle dei big Sergio Massidda, Nino Pizzolato e Giulia Imperio) dopo le varie scremature degli ultimi due mesi. Ambizioni importanti per Oscar Reyes Martinez, che proverà nella difficile impresa di bissare il titolo ottenuto un anno fa a Riad nei -81 kg.

Il nativo di Cuba classe 1996, due volte campione d’Europa sempre nei -81 kg (categoria non presente nel programma olimpico a Parigi), dovrà sfoderare una prestazione di alto livello per confermarsi sul podio iridato assoluto contro avversari di prima fascia internazionale come i kazaki Alexey Churkin e Alexandr Uvarov, il cinese Liu Xu ed il nord coreano Ri Chong Song.

Medaglie di totale sulla carta fuori portata invece per Lucrezia Magistris nei -59 kg e Giulia Miserendino nei -64 kg (dopo aver fallito la qualificazione olimpica nei -71 kg), che avranno come obiettivo quello di ritoccare i rispettivi record personali mettendo nel mirino possibilmente dei piazzamenti di prestigio a ridosso della top5.