Freestyle, Coppa del Mondo skicross Val Thorens 2024: programma, orari, tv, streaming

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Questa settimana, sulle nevi di Val Thorens, comincerà la Coppa del Mondo 2024-2025 di freestyle, disciplina skicross, in scena dal 10 al 14 dicembre 2024. Si tratta di una rassegna particolarmente importante in chiave Italia, visto una squadra azzurra ben attrezzata, motivata a fare bene in ogni appuntamento del calendario.

Inutile dire che i riflettori saranno puntati sul Campione del Mondo in carica Simone Deromedis, reduce da un’annata sportiva 2023-2024 molto altalenante, pregna di risultati negativi ma anche di qualche lampo figlio del suo talento cristallino. L’azzurro è reduce dalla prima uscita alle prove FIS di Pitztaler Gletscher, dove ha ottenuto un prim0 e un terzo posto.

Attesi, tra gli altri, anche Edoardo Zorzi e Jole Galli, raggiante dopo il lunghissimo periodo di stop dettato da un infortunio. Dentro anche Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni.

La prima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Previsti anche collegamenti sui canali lineari di Eurosport 1, Eurosport 2 oltre che su RAI Sport+HD (palinsesto in fase di definizione). In streaming sarà possibile seguire le gare su DAZN e Sky GO (in caso di trasmissione sui canali Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport+HD). Di seguito tutti i dettagli.

COPPA DEL MONDO SKICROSS VAL THORENS 2024: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Martedì 10 dicembre

Qualificazione gara maschile (orario da definire)

Qualificazione gara femminile (orario da definire)

Mercoledì 11 dicembre

Qualificazione individuale maschile (orario da definire)

Qualificazione individuale femminile (orario da definire)

Giovedì 12 dicembre

14:00 Gara-1 maschile

Venerdì 13 dicembre

12:30 Gara-2 maschile

12:30 Gara-2 femminile

Sabato 14 dicembre

Giornata di riserva

COPPA DEL MONDO SKICROSS VAL THORENS 2023: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta Tv: se prevista Eurosport 1, Eurosport 2, RAI Sport+HD

Diretta Streaming: integrale su Discovery Plus. DAZN e SKY GO (in caso di trasmissione sui canali Eurosport 1, Eurosport 2), RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport+HD