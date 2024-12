Skicross, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Val Thorens: Deromedis guida il gruppo azzurro

Finalmente si comincia. La Coppa del Mondo di skicross, disciplina del freestyle sulle nevi, prenderà il via. Il tutto è previsto in Val Thorens (Francia) con il primo dei due turni di qualificazione in vista delle due sfide di giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. La compagine italiana, diretta da Bartolomeo Pala, sarà guida dal campione del mondo in carica Simone Deromedis.

L’azzurro ha fatto vedere di essere in forma nella gara FIS che si è tenuta a Pitztal (Austria). L’azzurro si è imposto nella Finale contro i canadesi Kevin Drury (secondo) e Reece Howden (terzo) e il tedesco Niklas Hoeller (quarto). L’obiettivo del fuoriclasse trentino sarà quello di fare meglio dell’annata passata nel massimo circuito internazionale, citando le due vittorie a St.Moritz e a Bakuriania.

C’è stato modo di rompere il ghiaccio, dunque, e sarà interessante capire cosa accadrà in questa prima uscita nel massimo circuito. Oltre al menzionato Deromedis risponderanno all’appello la rientrante Jole Galli e tra gli uomini Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni.

Giova ricordare che saranno dieci le tappe di Coppa del Mondo in calendario, con i tre appuntamenti italiani di San Candido (Bolzano) del 19-21 dicembre, di Alleghe (Belluno) del 21-24 gennaio e di Passo San Pellegrino in Val di Fassa (Trento) dal 6 al 9 febbraio. Focus poi dal 21 al 23 marzo sulla rassegna iridata di St. Moritz.