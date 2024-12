Skicross, Coppa del Mondo San Candido 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo Val Thorens ed Arosa, la carovana dello skicross si sposta in Italia, precisamente sulle nevi di San Candido, località che ospiterà da giovedì 19 a sabato 21 la terza tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025. Un evento molto atteso da tutti gli appassionati, contrassegnato esattamente come la prima tappa dallo svolgimento di due prove.

Il grande protagonista sarà chiaramente lui: Simone Deromedis, motivato a conquistare dei piazzamenti significativi davanti al proprio pubblico di casa. L’azzurro ha cominciato bene la stagione, vincendo gara-1 in Francia, per poi apparire un po’ sottotono in gara-2 fino a raccogliere la X posizione in Svizzera.

Spazio poi anche agli altri componenti della formazione tricolore: da Federico Tomasoni a Dominik Zuech, passando per Yannick Gunsch, Davide Cazzaniga e per la grande Jole Galli, ormai in ritmo dopo il lunghissimo strep dettato da un infortunio

La terza tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery Plus (Ad eccezione delle qualifiche che non avranno alcuna copertura). Previsti anche collegamenti sui canali lineari di Eurosport 1, Eurosport 2 oltre che su RAI Sport+HD (palinsesto in fase di definizione). In streaming sarà possibile seguire le gare su DAZN e Sky GO (in caso di trasmissione sui canali Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport+HD). Di seguito tutti i dettagli.

COPPA DEL MONDO SKICROSS SAN CANDIDO 2024: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Giovedì 19 dicembre

13:00-14:30 Qualificazioni gara-1

Venerdì 20 dicembre

12:15-13:45 Finali Gara-1

Sabato 21 settembre

10-40-12:10 Qualificazioni gara-2

13:00-14:25 Finali Gara-2

COPPA DEL MONDO SKICROSS SAN CANDIDO 2023: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta Tv: se prevista Eurosport 1, Eurosport 2, RAI Sport+HD

Diretta Streaming: integrale su Discovery Plus. DAZN e SKY GO (in caso di trasmissione sui canali Eurosport 1, Eurosport 2), RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport+HD