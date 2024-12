Skicross, Simone Deromedis lotta per la vittoria ad Arosa e vola in testa alla Coppa del Mondo

Simone Deromedis ha duellato con il canadese Reece Howden per la vittoria ad Arosa, dove è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross. Il Campione del Mondo ha accarezzato il secondo successo stagionale dopo quello conseguito nella prova d’apertura disputata a Val Thorens (seguito da un’eliminazione agli ottavi sempre in terra francese), ma in Svizzera si è dovuto arrendere al photo-finish contro il nordamericano, che è riuscito a mettere la mano di un soffio davanti al nostro portacolori.

Lungo un tracciato corto e poco tecnico, con soltanto una semicurva a complicare la vita agli atleti, erano cruciali la fase di spinta e l’uscita dal cancelletto di partenza. Avere la migliore posizione allo start era fondamentale e Howden ha fatto valere il suo miglior tempo di qualifica prendendosi il favorevole pettorale rosso, ma Deromedis è stato bravissimo a rimanere in scia al rivale fino alla già citata semicurva, senza prendersi troppi rischi in maniera molto intelligente.

A quel punto il nostro portacolori aveva un’accelerazione migliore e ha cercato di sopravanzare l’avversario, ma purtroppo la linea del traguardo era troppo vicina e si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti allo svedese David Mobaerg e al canadese Jared Schmidt. Il risultato odierno (ottavo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante) ha permesso al fuoriclasse trentino di balzare nuovamente in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Simone Deromedis primeggia infatti con 196 punti contro i 179 di Howden, i 165 del tedesco Florian Wilmsmann, i 127 del canadese Kevin Drury, i 121 dello svizzero Alex Fiva e i 121 dell’austriaco Adam Kappacher: il 24enne ha tutte le carte in regola per puntare alla Sfera di Cristallo, ma per raggiungere l’obiettivo serve davvero grande costanza. Gli altri azzurri sono stati eliminati nei sedicesimi di finale: Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Yanick Gunsch hanno terminato all’ultimo posto nelle proprie heat.

Nella gara femminile si è concretizzata una tripletta canadese per mano di Marielle Thompson, India Sherret e Hannah Schmidt, che hanno preceduto la francese Marielle Berger Sabbatel. Jole Galli è uscita nei quarti di finale, preceduta nella sua serie dalla svizzera Saskja Lack e Berger Sabbatel. Si tornerà in gara tra il 19 e il 21 dicembre a Innichen: in Italia si disputeranno due gare, le ultime dell’anno solare prima di ritrovarsi a metà gennaio in quel di Reiteralm (Austria).