Skicross, Deromedis timbra il 2° tempo nelle ‘qualificazioni fantasma’ di Arosa. Bene anche Jole Galli

Comincia benissimo il cammino di Simone Deromedis sulle nevi di Arosa, località della Svizzera che ospita in questi due giorni la seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità skicross. L’azzurro infatti ha ben figurato nelle qualificazioni, segnando il secondo tempo ben destreggiandosi nel cortissimo tracciato elvetico, dove il format non prevede alcuna eliminazione.

Nello specifico il detentore del titolo iridato ha ottenuto un ritardo di +0.16 sul canadese Reece Howden, leader in 24:53. Bene poi il tedesco Florian Wilmsmann, il quale ha centrato la terza piazza (+0.25) precedendo il francese Melvin Tchiknavorian (+0.32) e lo svedese Erik Mobaerg (+0.33).

Top 20 poi per l’italiano Yanick Gunsch, abile a centrare la diciottesima casella con un gap di +0.58; riscontro positivo poi anche per Edoardo Zorzi, ventinovesimo con +0.84. Da segnalare poi quanto fatto da Dominik Zuech, trentottesimo con +0.97, Federico Tomasoni, trentanovesimo con +1.02 e Davide Cazzaniga, cinquantunesimo con 1:30. Anche looro, in altri contesti fuori dalle Finals, saranno partita nelle eliminatorie di domani che si svolgeranno prima delle Finali.

In campo femminile piazzamento nelle prime dieci posizioni per Jole Galli, la quale ha ottenuto la nona casella con +0.72 in una qualifica dove ad avere la meglio è stata la padrona di casa Saskja Lack, prima con 26.08 regolando le canadesi India Sherret (+0.24) e Marielle Thompson (+0.32).

COPPA DEL MONDO SKICROSS AROSA: CLASSIFICA QUALIFICAZIONE MASCHILE

1 7 2532961 HOWDEN Reece CAN 1998 24.53

2 4 2533845 DEROMEDIS Simone ITA 2000 24.69 0.16

3 1 2529713 WILMSMANN Florian GER 1996 24.78 0.25

4 11 2533214 TCHIKNAVORIAN Melvin FRA 1997 24.85 0.32

5 15 2531763 MOBAERG Erik SWE 1997 24.86 0.33

6 38 2531429 DAVIES Oliver GBR 1997 24.95 0.42 38

7 17 2529006 ROHRWECK Johannes AUT 1990 24.95 0.42 17

8 29 2526820 del BOSCO Christopher USA 1982 24.96 0.43

9 2 2532454 DRURY Kevin CAN 1988 24.97 0.44

10 53 2533947 LUBASCH Noah SUI 2000 24.98 0.45

11 8 2532975 MOBAERG David SWE 1999 24.99 0.46

12 44 2531493 REGEZ Ryan SUI 1993 25.00 0.47 44

13 16 2533493 BAUR Tobias SUI 1997 25.00 0.47 16

14 39 2538906 KLUFTS Evan FRA 1997 25.06 0.53 39

15 24 2532776 FURUNO Satoshi JPN 1999 25.06 0.53 24

16 3 2534010 SCHMIDT Jared CAN 1997 25.08 0.55

17 43 2534190 FISCHER Florian GER 2000 25.11 0.58 43

18 42 2531792 GUNSCH Yanick ITA 1997 25.11 0.58 42

19 13 2527635 TCHIKNAVORIAN Terence FRA 1992 25.11 0.58 13

20 54 2535791 JOHNS Scott GBR 2003 25.13 0.60 54

21 28 2535226 NILSSON Fredrik SWE 2002 25.13 0.60 28

22 36 2534716 BARALO Elliott SWE 1998 25.17 0.64

23 46 2534242 ILLIG Niklas GER 2001 25.18 0.65 46

24 22 2532050 MAHLER Kristofor CAN 1995 25.18 0.65 22

25 10 2530911 AUJESKY Johannes AUT 1993 25.22 0.69

26 12 2526955 FIVA Alex SUI 1986 25.24 0.71

27 32 2538136 LUSSNIG Nicolas AUT 2001 25.28 0.75

28 50 2538907 PICCARD Eliott FRA 2000 25.29 0.76

29 49 2529952 ZORZI Edoardo ITA 1996 25.32 0.79

30 27 2528452 BISCHOFBERGER Marc SUI 1991 25.37 0.84

31 6 2534912 SUGAI Ryo JPN 1991 25.40 0.87

32 34 2532784 RENN Cornel GER 1998 25.41 0.88

33 31 2532938 ROWELL Gavin CAN 1999 25.43 0.90

34 14 2530943 HRONEK Tim GER 1995 25.45 0.92

35 20 2533156 MARI Romain FRA 1996 25.47 0.94 20

36 19 2529201 WALLASCH Tyler USA 1994 25.47 0.94 19

37 37 2538238 ANDREATTA Claudio AUT 2000 25.49 0.96

38 40 2535668 ZUECH Dominik ITA 1996 25.50 0.97

39 23 2537096 TOMASONI Federico ITA 1997 25.55 1.02 23

40 5 2530785 DUPLESSIS KERGOMARD Youri FRA 1996 25.55 1.02 5

41 48 2533678 LOHNER Sandro SUI 1997 25.61 1.08

42 30 2535322 BACHL-STAUDINGER Jonas GER 2001 25.62 1.09 30

43 9 2529390 KAPPACHER Adam AUT 1993 25.62 1.09 9

44 21 2528262 DETRAZ Romain SUI 1993 25.66 1.13

45 52 2533621 REYNOLDS Zachary CAN 1999 25.67 1.14 52

46 51 2537644 KATRUSIAK Nicholas CAN 2004 25.67 1.14 51

47 35 2535225 DANKSAGMUELLER Christoph AUT 2002 25.72 1.19

48 56 2532891 MICHAEL Liam AUS 1999 25.74 1.21

49 25 2535331 JAY Alexis FRA 2000 25.76 1.23

50 33 2533195 MARTIN Gil SUI 1999 25.77 1.24

51 47 2538948 CAZZANIGA Davide ITA 1992 25.83 1.30 47

52 41 2538008 PAULUS Daniel CZE 1994 25.83 1.30 41

53 45 2534823 KOBAYASHI Ryuto JPN 1996 25.89 1.36

54 55 2532594 TEDIASHVILI Davit GEO 1992 26.38 1.85

18 2538849 RAFFORT Nicolas FRA 1991 NPS

26 2535169 COOK Carson CAN 1998 NPS

COPPA DEL MONDO SKICROSS AROSA: CLASSIFICA QUALIFICAZIONE FEMMINILE

1 8 2533798 LACK Saskja SUI 2000 26.08

2 14 2529562 SHERRET India CAN 1996 26.32 0.24

3 9 2527689 THOMPSON Marielle CAN 1992 26.35 0.27

4 4 2534674 SCHMIDT Hannah CAN 1994 26.40 0.32

5 5 2526373 SMITH Fanny SUI 1992 26.55 0.47

6 15 2531251 McEWEN Abby CAN 1996 26.70 0.62 15

7 10 2531085 MAIER Daniela GER 1996 26.70 0.62 10

8 2 2529528 BERGER SABBATEL Marielle FRA 1990 26.71 0.63

9 11 2537873 GALLI Jole ITA 1995 26.87 0.79

10 13 2533149 GANTENBEIN Talina SUI 1998 26.98 0.90

11 16 2532937 HOFFOS Courtney CAN 1997 27.17 1.09

12 7 2535201 BALLET BAZ Mylene FRA 2001 27.19 1.11

13 1 2537303 GRILLET AUBERT Jade FRA 1997 27.25 1.17

14 18 2537606 REDDER Veronika GER 2004 27.41 1.33

15 21 2539726 EEN Uma Kruse SWE 2007 27.61 1.53

16 19 2537171 SCHAER Natalie SUI 2000 27.76 1.68 19

17 12 2539730 KLAPPROTT Luisa GER 2002 27.76 1.68 12

18 17 2529638 JOFFROY Stephanie CHI 1991 27.78 1.70

19 3 2535727 NAKANISHI Lin JPN 2003 27.89 1.81

20 6 2540578 ERRARD Anouck FRA 1999 28.04 1.96

21 20 2538954 MUKOGAWA Sakurako JPN 1992 29.85 3.77