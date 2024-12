Calendario sport invernali: orari 16-22 dicembre, tv, streaming

Sarà la neve a tenere banco per lo più in questa settimana degli sport invernali (16-22 dicembre). Gli sport tipici del ghiaccio saranno di scena nei primi giorni del 2025. In questo caso fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino. Vi saranno i due superG a St. Moritz, con Sofia Goggia che vuol dar seguito a quanto di buono fatto a Beaver Creek e la squadra italiana vorrà farsi notare.

Un evento particolarmente interessante anche perché è previsto il ritorno in gara di Lindsey Vonn a distanza di quasi sei anni dall’ultima volta. La fuoriclasse americana, dopo aver fatto da apripista sulla Birds of Prey, vuol dare inizio a una nuova storia nel Circo Bianco. Sul versante maschile vi sarà il fine-settimana tra Val Gardena e Alta Badia ad attirare l’attenzione.

In primo piano la Coppa del Mondo di biathlon con la tappa di Annecy-Le Grand Borndard. Sulle nevi francesi la squadra azzurra spera di avere un rendimento migliore al poligono. Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel saranno i riferimenti, in un contesto nel quale finora Francia e Norvegia hanno fatto vedere le cose migliori. Questo e molto altro.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali in questa settimana agonistica:

CALENDARIO SPORT INVERNALI 16-22 DICEMBRE

SCI ALPINO

Lun. 16/12/24 – Coppa Europa – SL maschile Obereggen (Ita) – ore 10.00 e 13.00 (differita RaiSport ore 22.50)

Lun. 16/12/24 – SG femminile Zinal (Svi) – ore 09.45

Mar. 17/12/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45

Mar. 17/12/24 – SG femminile Zinal (Svi) – ore 09.45

Mar. 17/12/24 – Gran Premio Italia Dicoflor sr/jun/asp – DH maschile Santa Caterina Valfurva (So)

Mer. 18/12/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45

Mer. 18/12/24 – Gran Premio Italia Dicoflor sr/jun/asp – DH maschile Santa Caterina Valfurva (So)

Gio. 19/12/24 – Coppa del mondo – 3a prova DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45

Gio. 19/12/24 – Coppa Europa – GS maschile Berchtesgaden (Ger) – ore 08.00 e 10.00

Gio. 19/12/24 – Coppa Europa – SL femminile Valle Aurina (Ita) – ore 09.30 e 13.00

Gio. 19/12/24 – Gran Premio Italia Dicoflor sr/jun/asp – SG maschile Santa Caterina Valfurva (So)

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – SG maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Raidue ed Eurosport

Ven. 20/12/24 – Coppa Europa – GS maschile Berchtesgaden (Ger) – ore 08.00 e 10.00

Ven. 20/12/24 – Coppa Europa – SL femminile Valle Aurina (Ita) – ore 09.30 e 13.00

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Raidue ed Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – SG femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – GS maschile Val Badia (Ita) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – SG femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 11.00, diretta tv Raidue ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 20/12/24 – Fesa Cup seniores – Sprint TC maschile e femminile St. Ulrich (Aut)

Ven. 20/12/24 – Fesa Cup juniores – Sprint TC maschile e femminile St. Ulrich (Aut)

Sab. 21/12/24 – Coppa Italia Rode – 20 km TC maschile e 15 km TC femminile Falcade (Bl)

Sab. 21/12/24 – Fesa Cup seniores – 10 km TL maschile e femminile St. Ulrich (Aut)

Sab. 21/12/24 – Fesa Cup juniores – 10 km TL maschile e femminile St. Ulrich (Aut)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Ven. 20/12/24 – Fesa Cup – HS109 maschile e femminile Seefeld (Aut) – ore 15.15

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – HS140 femminile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 10.00, finale ore 11.30, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Fesa Cup – HS109 maschile e femminile Seefeld (Aut) – ore 09.50

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – HS140 femminile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 10.00, finale ore 11.30, diretta tv Eurosport

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 14,30, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 19/12/24 – Coppa del mondo – Provisional Round maschile e femminile Ramsau (Aut) – ore 16.30

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – Mass start HS96/10 km maschile Ramsau (Aut) – ore 13.50 e 15.55, diretta tv Eurosport

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – Mass start HS96/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 13.15 e 15.10, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS96/10 km maschile Ramsau (Aut) – ore 09.40 e 13.15, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS96/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 09.00 e 15.30, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Fesa Cup – Gundersen HS98/10 km maschile Seefeld (Aut)

Sab. 21/12/24 – Fesa Cup – Gundersen HS98/5 km femminile Seefeld (Aut)

Dom. 22/12/24 – Fesa Cup – Gundersen HS98/5 km maschile Seefeld (Aut)

Dom. 22/12/24 – Fesa Cup – Gundersen HS98/2,5 km femminile Seefeld (Aut)

BIATHLON

Mer. 18/12/24 – Ibu Cup junior – Staffetta mista Goms (Svi) – ore 10.45

Mer. 18/12/24 – Ibu Cup junior – Staffetta singola mista Goms (Svi) – ore 14.00

Gio. 19/12/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile Annecy (Svi) – ore 14.20, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Gio. 19/12/24 – Ibu Cup – Sprint maschile Obertilliach (Aut) – ore 10.45

Gio. 19/12/24 – Ibu Cup – Sprint femminile Obertilliach (Aut) – ore 14.15

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – Sprint femminile Annecy (Svi) – ore 14.20, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Ven. 20/12/24 – Ibu Cup junior – Sprint maschile Goms (Svi) – ore 10.30

Ven. 20/12/24 – Ibu Cup junior – Sprint femminile Goms (Svi) – ore 14.20

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Annecy (Svi) – ore 12.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Annecy (Svi) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Sab. 21/12/24 – Ibu Cup – Mass start 60 maschile Obertilliach (Aut) – ore 10.45

Sab. 21/12/24 – Ibu Cup – Mass start 60 femminile Obertilliach (Aut) – ore 13.30

Sab. 21/12/24 – Ibu Cup junior – Mass start 60 maschile Goms (Svi) – ore 10.45

Sab. 21/12/24 – Ibu Cup junior – Mass start 60 femminile Goms (Svi) – ore 13.30

Sab. 21/12/24 – Fesa Cup U19/U17 – Sprint maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.45 e 13.30

Sab. 21/12/24 – Coppa Italia Fiocchi – Individuale maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – Mass start maschile Annecy (Svi) – ore 12.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – Mass start femminile Annecy (Svi) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Dom. 22/12/24 – Ibu Cup – Staffetta mista Obertilliach (Aut) – ore 10.45

Dom. 22/12/24 – Ibu Cup – Staffetta singola mista Obertilliach (Aut) – ore 13.45

Dom. 22/12/24 – Fesa Cup U19/U17 – Sprint maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.45 e 13.30

Dom. 22/12/24 – Coppa Italia Fiocchi – Sprint maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

SNOWBOARD

Mer. 18/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 16.30 e 18.55

Gio. 19/12/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Moninec (Cze) – ore 12.30

Ven. 20/12/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Moninec (Cze) – ore 12.30

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 19.oo, diretta streaming Eurosport player

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Davos (Svi) – qualificazioni ore 09.30, finali ore 14.00, diretta streaming Eurosport player

FREESTYLE

Lun. 16/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 19.45

Mar. 17/12/24 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 20.15, diretta tv Eurosport

Mar. 17/12/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Idre (Sve)

Mer. 18/12/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Idre (Sve)

Gio. 19/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 13.00

Gio. 19/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 17.30

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile San Candido (Ita) – qualificazioni ore 10.40, finali ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 19.00, diretta streaming Eurosport player

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Mer. 18/12/24 – Continental Cup giovani – Singolo femminile, doppio maschile e doppio femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00 e 13.30

Gio. 19/12/24 – Continental Cup giovani – Singolo maschile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile, doppio maschile, doppio femminile Winterberg (Ger) – ore 09.30 e 13.00

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo junior – Singolo femminile e staffetta a squadre Winterberg (Ger) – ore 09.30 e 13.00

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Obdach (Aut) – ore 09.30 e 11.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Obdach (Aut) – ore 10.00 e 11.45, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Obdach (Aut) – ore 09.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Obdach (Aut) – ore 10.00 e 11.45, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Obdach (Aut) – ore 09.30 e 11.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Obdach (Aut) – ore 09.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

BOB PISTA ARTIFICALE

Gio. 19/12/24 – Coppa Europa – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 10.00

Gio. 19/12/24 – Coppa Europa – Monobob femminile Igls (Aut) – ore 10.00

Ven. 20/12/24 – Coppa Europa – Bob a quattro Igls (Aut) – ore 10.00

Ven. 20/12/24 – Coppa Europa – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 10.00

Sab. 21/12/24 – Coppa Europa – Bob a quattro Igls (Aut) – ore 10.00

Sab. 21/12/24 – Coppa Europa – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 10.00

SKELETON

Ven. 20/12/24 – Coppa Europa – Gara femminile Bludenz (Aut) – ore 10.00

Ven. 20/12/24 – Coppa Europa – Gara maschile Bludenz (Aut) – ore 14.00

Sab. 21/12/24 – Coppa Europa – Gara femminile Bludenz (Aut) – ore 10.00

Sab. 21/12/24 – Coppa Europa – Gara maschile Bludenz (Aut) – ore 14.00

SCI ALPINISMO

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo giovani – Sprint maschile e femminile Crevacol (Ita)

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo giovani – Staffetta mista Crevacol (Ita)