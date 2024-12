Sci di fondo oggi in tv: orari 10 km Lillehammer 2024, programma, streaming, startlist

Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo, che in questo fine settimana si sposta sulle famose nevi di Lillehammer, in Norvegia. Secondo weekend per la Sfera di Cristallo che si apre con due gare da 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli: alle 10:30 la competizione maschile, alle 12:45 quella femminile.

L’Italia manda in gara cinque uomini e quattro donne con l’obiettivo di avere almeno buoni risultati, anche se naturalmente la lotta per la vittoria sarà altrove. Quell’altrove si chiama Norvegia, che porta un contingente enorme per qualità, ma privo di Klaebo, rimasto bloccato da sintomi influenzali. In campo femminile resta da vedere la lotta tra svedesi, Johaug e altre che possono ben inserirsi (e anche più).

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Lillehammer. Sarà possibile seguire le gare odierne in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport. Diretta streaming su Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2024 OGGI

Venerdì 6 dicembre

Ore 10:30 10 km individuale TL femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 12:45 10 km individuale TL maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

