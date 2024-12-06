Sci di fondo
Sci di fondo oggi in tv: orari 10 km Lillehammer 2024, programma, streaming, startlist
Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo, che in questo fine settimana si sposta sulle famose nevi di Lillehammer, in Norvegia. Secondo weekend per la Sfera di Cristallo che si apre con due gare da 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli: alle 10:30 la competizione maschile, alle 12:45 quella femminile.
L’Italia manda in gara cinque uomini e quattro donne con l’obiettivo di avere almeno buoni risultati, anche se naturalmente la lotta per la vittoria sarà altrove. Quell’altrove si chiama Norvegia, che porta un contingente enorme per qualità, ma privo di Klaebo, rimasto bloccato da sintomi influenzali. In campo femminile resta da vedere la lotta tra svedesi, Johaug e altre che possono ben inserirsi (e anche più).
La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Lillehammer. Sarà possibile seguire le gare odierne in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport. Diretta streaming su Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
Guarda la Coppa del Mondo di sci di fondo su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
CALENDARIO COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2024 OGGI
Venerdì 6 dicembre
Ore 10:30 10 km individuale TL femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport
Ore 12:45 10 km individuale TL maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport
Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST MASCHILE
1 KARPOV Fedor KAZ
2 SIMENC Miha SLO
3 EKBERG Johan SWE
4 WONDERS Hunter USA
5 KUCHLER Albert GER
6 SOSSAU Anian GER
7 SKOGLUND Maans U23 SWE
8 ROJO GARCIA Imanol ESP
9 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND
10 BRUGGER Janosch GER
11 FELLNER Adam CZE
12 MYHLBACK Alvar U23 SWE
13 HIROSE Ryo JPN
14 LEPISTO Lauri FIN
15 YAMASHITA Haruki JPN
16 OGDEN Ben USA
17 LEVEILLE Olivier CAN
18 HAGENBUCH John Steel USA
19 DAVIES Joe GBR
20 ALEV Alvar Johannes EST
21 GRAZ Davide ITA
22 GISSELMAN Truls SWE
23 DAPRA Simone ITA
24 VENTURA Paolo ITA
25 BABA Naoto JPN
26 NOTZ Florian GER
27 FAEHNDRICH Cyril SUI
28 BARP Elia U23 ITA
29 LINDHOLM Remi FIN
30 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
31 CHAPPAZ Jules FRA
32 CYR Antoine CAN
33 HALFVARSSON Calle SWE
34 ANDERSEN Iver Tildheim NOR
35 STENSHAGEN Mattis NOR
36 KLEE Beda SUI
37 LAPIERRE Jules FRA
38 PELLEGRINO Federico ITA
39 MUSGRAVE Andrew GBR
40 TOENSETH Didrik NOR
41 LISOHOR Oleksandr U23 UKR
42 RUUSKANEN Arsi FIN
43 BYUN Ji-Yeong KOR
44 KRUEGER Simen Hegstad NOR
45 DEYANOV Simeon BUL
46 MOCH Friedrich GER
47 DUFEK Tomas CZE
48 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
49 KLIMIN Olzhas KAZ
50 NISKANEN Iivo FIN
51 LICEF Miha SLO
52 GOLBERG Paal NOR
53 BASHMAKOV Nail KAZ
54 NYENGET Martin Loewstroem NOR
55 MASSON Sasha U23 CAN
56 LAPALUS Hugo YC FRA
57 McKEEVER Xavier U23 CAN
58 JENSSEN Jan Thomas NOR
59 HOLLMANN Max U23 CAN
60 McMULLEN Zanden USA
61 EARNHART Michael U23 USA
62 POROMAA William SWE
63 BURY Dominik POL
64 DESLOGES Mathis U23 FRA
65 YAMAZAKI Daito U23 JPN
66 VERMEULEN Mika AUT
67 HIMMA Martin EST
68 SCHUMACHER Gus USA
69 KETTERSON Zak USA
70 REE Andreas Fjorden NOR
71 BAUER Matyas U23 CZE
72 TUZ Jiri U23 CZE
73 HAUKVIK-JENSEN Sander U23 NOR
74 STOELBEN Jan GER
75 GLEDHILL Gabriel U23 GBR
76 HEDEGART Einar NOR
77 PUKHKALO Vitaliy YC KAZ
78 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
79 JEONG Jongwon KOR
80 KILP Marko EST
81 de CAMPO Seve AUS
82 SUHRKE Ole Tafjord U23 NOR
83 SAULITIS Niks LAT
84 KONYA Adam HUN
85 BUKI Adam HUN
86 VIK Lars Young AUS
87 FODSTAD Fredrik COL
88 WALKER-BROOSE Bentley AUS
89 YOUNG Andrew GBR
90 ENDRESTAD Sebastian CHI
STARTLIST FEMMINILE
1 HARVIKEN Johanne Hauge NOR
2 KAASIKU Keidy EST
3 KREHL Sofie GER
4 FRANCHI Francesca ITA
5 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine U23 NOR
6 BREWSTER Haley U23 USA
7 KAASIKU Kaidy EST
8 DUCORDEAU Juliette FRA
9 STEWART-JONES Katherine CAN
10 KERN Julia USA
11 KOBAYASHI Chika JPN
12 GAL Melissa FRA
13 PALMER-LEGER Sydney U23 USA
14 GAGNON Liliane U23 CAN
15 COMARELLA Anna ITA
16 TSUCHIYA Masae JPN
17 ROSENBERG Maerta U23 SWE
18 HOFFMANN Helen U23 GER
19 SANNESS Nora NOR
20 LOHMANN Lisa GER
21 STEINER Desiree SUI
22 GANZ Caterina ITA
23 THEODORSEN Silje NOR
24 KAELIN Nadja SUI
25 KYLLONEN Anne FIN
26 JANATOVA Katerina CZE
27 KALVAA Anne Kjersti NOR
28 ILAR Moa SWE
29 CLAUDEL Delphine FRA
30 NISKANEN Kerttu FIN
31 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
32 HENNIG Katharina GER
33 MARCISZ Izabela POL
34 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
35 SCHMIDT Sonjaa U23 CAN
36 LAUKLI Sophia USA
37 FORDHAM Rosie U23 AUS
38 BRENNAN Rosie USA
39 MONSORNO Nicole ITA
40 FINK Pia GER
41 BRUDERMANN Katharina AUT
42 WENG Heidi NOR
43 HONDA Chika U23 JPN
44 DOLCI Flora FRA
45 ERIKSSON Lisa U23 SWE
46 JOHAUG Therese NOR
47 BAKKEN Mali Eidnes U23 NOR
48 CARL Victoria GER
49 SONNESYN Alayna USA
50 ANDERSSON Ebba SWE
51 CRUSELL Evelina U23 SWE
52 DIGGINS Jessie USA
53 MANDELJC Anja SLO
54 SLIND Astrid Oeyre NOR
55 NISSINEN Vilma FIN
56 STADLOBER Teresa AUT
57 VEYRE Maelle U23 FRA
58 WENG Lotta Udnes NOR
59 FOSSESHOLM Helene Marie NOR
60 KARLSSON Frida SWE
61 HAVLICKOVA Barbora CZE
62 LEE Eui Jin KOR
63 TUUL Teesi EST
64 ANDERSON Renae USA
65 UREVC Eva SLO
66 SHURYGA Angelina KAZ
67 SHALYGINA Kseniya KAZ
68 RYAZHKO Darya KAZ
69 YELGAZINOVA Kamila KAZ
70 AUZINA Kitija LAT