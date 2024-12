Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Lillehammer: Pellegrino punta al podio nella sprint in tecnica libera

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre Lillehammer ospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo. Dopo l’appuntamento inaugurale di Ruka, il massimo circuito si trasferisce in Norvegia per un trittico di gara che promette spettacolo: una 10 km a skating con partenza a intervalli, una sprint a tecnica libera ed infine lo skiathlon (20 km).

Il responsabile tecnico della Nazionale italiana Markus Cramer ha confermato il gruppo azzurro di 11 atleti già protagonista in Finlandia: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura e Michael Hellweger nel settore maschile; Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Anna Comarella al femminile.

Chance importante soprattutto per Pellegrino, che ha evidenziato tutto sommato una buona condizione sulle nevi di Ruka e proverà dunque a salire sul podio nella prima sprint a skating della stagione. Gli altri fondisti italiani andranno a caccia di qualche buon piazzamento, per dare segnali positivi in vista dei prossimi appuntamenti del circuito maggiore.

L’ultima top3 azzurra a Lillehammer risale al dicembre 2022, quando Pellegrino fu secondo alle spalle di Klaebo nella sprint in tecnica libera, gara in cui aveva trionfato nel 2018.