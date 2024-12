Sci alpino, Dominik Paris amareggiato: “Dovevo fare meglio di così. La pista? Non bene”

Non è contento Dominik Paris dopo la discesa libera della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurro si è infatti dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalla top 10 nella gara di casa, rendendosi artefice di una prestazione discreta, rallentata da una prima parte non eccezionale.

Una performance modalità diesel quella del nativo di Merano, il quale ha tenuto una linea molto stretta in alto recuperando terreno una volta giunto al Ciaslat, arrivando al traguardo con il tempo di 2:04.25 e con un ritardo di 1.15 rispetto ad un incredibile Marco Odermatt, leader in 2:03.10.

Una volta arrivato in zona mista, Paris ha commentato quanto fatto: “Oggi ho provato a fare il mio, ho dato il massimo ma non girava, come quasi sempre qui con me. Odermatt ottimo nel Ciaslat, ma si vedeva già dalle prove che andava forte. Io lì sapevo di non poter fare certo il miglior tempo, ma dovevo fare meglio nel resto della pista”.

L’azzurro ha poi dato un parere negativo sulla qualità della neve: “Non va bene la pista, come spesso capita qui se non fa bel tempo tutta la settimana; la nevicata ha ammorbidito tutto, non possiamo farci niente. Con il freddo e la neve fresca è complicato andare veloce”.