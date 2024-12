Salto con gli sci femminile, Nika Prevc svetta in gara-1 a Engelberg davanti a Schmid. Tre azzurre in zona punti

Nika Prevc torna a ruggire e si prende di forza la vittoria in gara-1 sul trampolino grande di Engelberg (in Svizzera), sede del terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci. Nono successo individuale della carriera nel circuito maggiore per la giovane slovena, che ribadisce così la sua intenzione di provare a difendere la Sfera di Cristallo.

La diciannovenne nativa di Kranj, alla seconda affermazione della stagione (dopo il trionfo nell’evento inaugurale di Lillehammer), ha realizzato il miglior punteggio in entrambe le serie facendo però la differenza con un secondo salto devastante che le ha consentito di rifilare una decina di punti alla rivale tedesca Katharina Schmid, reduce da tre vittorie consecutive.

Schmid ha confermato comunque il suo ottimo stato di forma, attestandosi in piazza d’onore e conservando il pettorale giallo di leader della generale con un margine di 131 punti su Prevc. Terza posizione occupata dalla norvegese Thea Minyan Bjoerseth (a 16.1 punti dalla vetta), che conquista il primo podio individuale in Coppa del Mondo a 21 anni dopo tanti piazzamenti in top10.

Gara non entusiasmante in chiave Italia, che può comunque sorridere per aver portato tre atlete in zona punti. Lara Malsiner è la migliore delle azzurre in 23ma posizione, poi Annika Sieff 27ma e Martina Ambrosi 28ma con il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore (in passato aveva superato la prima serie solamente sul Normal Hill di Ljubno lo scorso 28 gennaio, chiudendo 30ma).