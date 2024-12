Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Engelberg 2024. Per i Prevc è un trampolino… “di famiglia”!

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci torna in Europa dopo l’esotica trasferta in terra cinese. La terza tappa della stagione 2024-25 si disputerà a Engelberg, in Svizzera.

Anche le ragazze volanti avranno modo di vivere un appuntamento ricco di atmosfera natalizia. Nel weekend che va dal 20 al 22 dicembre, le saltatrici si cimenteranno sul Gross-Titlis-Schanze, già preparato per il settore maschile.

A differenza di quanto accaduto a Lillehammer un mese fa, non ci sarà alcuna prova a squadre miste. Ogni circuito manderà in scena due gare individuali, senza incrociare la controparte in una competizione riservata alle compagini nazionali.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°3

Borgo: Engelberg (Svizzera)

Struttura: Gross-Titlis-Schanze (HS140)

Competizioni ospitate: 2

Prima gara: 15 dicembre 2023

Ultima gara: 16 dicembre 2023

VINCITRICI PRECEDENTI

2023 – PAGNIER Josephine (FRA)

2023 – PREVC Nika (SLO)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

2 (0-1-1) – KLINEC Ema [SLO]

1 (1-0-0) – PAGNIER Josephine [FRA]

1 (1-0-0) – PREVC Nika [SLO]

2 (0-1-0) – LOUTITT Alexandria [CAN]

1 (0-0-1) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

PODI DIVISI PER NAZIONE

3 (1-1-1) – SLOVENIA

1 (1-0-0) – FRANCIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-0-1) – NORVEGIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

SIEFF Annika

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 11a il 15 dicembre 2023

MALSINER Lara

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 22a il 16 dicembre 2023

MALSINER Jessica

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: non ha mai superato la qualificazione