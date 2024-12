Rugby, Serie A élite 2024-2025: Rovigo-Viadana 23-26. I mantovani salgono in testa alla classifica

Al termine del posticipo dell’ottava giornata della regular season della Serie A élite 2024-2025 di rugby maschile cambia la capolista: il Rovigo cade in casa contro il Viadana per 23-26 e lascia la vetta della graduatoria proprio ai mantovani, che si issano a quota 34 contro i 33 dei padroni di casa.

Allo stadio “Mario Battaglini” di Rovigo i leoni passano di misura, marcando quattro mete, tre delle quali trasformate, ed incamerando così anche il punto di bonus offensivo, mentre i padroni di casa conquistano il bonus difensivo, mettendo a segno, però, soltanto due mete (entrambe trasformate, oltre a tre piazzati).

Gli ospiti hanno il merito di espugnare il campo del Rovigo nonostante abbiano giocato per circa mezz’ora in inferiorità numerica, a seguito di tre cartellini gialli rimediati nel corso del match da Baronio, Boschetti e Bronzini. Il man of the match è il viadanese Farias.

TABELLINO

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 22 dicembre 2024, ore 15.30

Serie A Elite Maschile, VIII giornata

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 23-26 (13-21)

Marcatori p.t. 1’ m. Ciardullo tr. Farias (0-7), 5’ c.p. Thomson (3-7), 8’ m. Bronzini tr. Farias (3-14), 24’ m. Thomson tr. Thomson (10-14), 34’ c.p. Thomson (13-14), 39’ m. Bronzini tr. Farias (13-21); s.t. 45’ m. Sironi tr. Thomson (20-21), 58’ m. Baronio (20-26), 64’ c.p. Thomson (23-26).

FEMI-CZ Rovigo: Belloni (74’ Uncini); Vaccari, Diederich Ferrario, Moscardi, Lertora; Thomson, Chillon (60’ Visentin); Casado Sandri (67’ Paganin), Cosi, Sironi; Ferro (cap.)(53’ Zottola), Steolo (56’ Ortis); Swanepoel (56’ Tripodo), Frangini (27’ Giulian), Pomaro (53’ Della Sala). All. Giazzon.

Rugby Viadana 1970: Sauze (69’ Brisighella), Ciardullo, Morosini, Jannelli (C), Bronzini, Roger-Faris, Baronio (67’ Di Chio), Ruiz, Locatelli, Wagenpfeil, Marchiori (46’ Catalano-66’ Loretoni), Boschetti, Oubiña R. (60’ Mignucci), Dorronsoro (60’ Quattrini), Oubiña A (60’ Fiorentini). All. Pavan.

Arb. Gianluca Gnecchi.

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 5/5; Farias (Rugby Viadana 1970) 3/5.

Cartellini: 22’ giallo a Baronio (Rugby Viadana 1970), 40’ giallo a Boschetti (Rugby Viadana 1970), 73′ giallo Bronzini (Rugby Viadana 1970).

Note: campo pesante, circa 2°, presenti allo stadio 1950 spettatori.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 1, Rugby Viadana 1970 5.

Player of the Match: Farias (Rugby Viadana 1970).

SERIE A ELITE RUGBY MASCHILE 2024-2025

Risultati ottava giornata

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby 10-12 (1-4) giocata ieri

Sitav Lyons v Rangers Vicenza 26-19 (5-1)

HBS Colorno v Lazio Rugby 1927 33-13 (5-0)

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby 25-14 (4-0)

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 23-26 (1-5)

Classifica

Rugby Viadana 1970 34, Femi-CZ Rovigo 33, Petrarca Rugby 30, Valorugby Emilia 28, Fiamme Oro Rugby 21, Rangers Vicenza 15, HBS Colorno 14, Mogliano Veneto 12, Sitav Lyons 7, Lazio Rugby 1927 2.