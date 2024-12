Rugby femminile, Serie A élite 2024-2025: Benetton-CUS Torino 19-22 nell’anticipo del sesto turno

Nell’anticipo della sesta giornata della stagione regolare della Serie A élite 2024-2025 di rugby femminile si registra la rimonta vincente del CUS Torino, che passa a Monigo contro le Red Panthers del Benetton Treviso per 19-22 dopo che la prima frazione si era chiusa sul 19-5 per le padrone di casa.

Sullo stesso campo che poche ore prima aveva visto il derby di United Rugby Championship tra Benetton e Zebre Parma, le padrone di casa portano a casa soltanto il punto di bonus difensivo, cedendo di misura alle piemontesi, con il CUS Torino che marca quattro mete ed incamera anche il bonus offensivo.

Le torinesi, dunque, nonostante i quattro punti di penalità in classifica, affiancano le trevigiane, portandosi al quinto posto in classifica a quota 8, agganciando in questo modo le ragazze di coach Zani, che si consolano portandosi a +2 sull’Unione Capitolina, settima.

TABELLINO

Stadio Comunale di Monigo (TV), 21 dicembre 2024

VI giornata Serie A Elite Femminile 2024/2025

Benetton Rugby Treviso v Cus Torino 19-22 (19-5)

Marcatrici: p.t. 11′ meta Este tr. Dall’Antonia (7-0), 22′ meta Sacchi (7-5), 27′ meta Campigotto (12-5), 35′ meta Este tr. Dall’Antonia (19-5); s.t. 5′ meta Toeschi tr. Sacchi (19-12), 28′ meta Tognoni (19-17), 34′ meta Sacchi (19-22).

Benetton Rugby Treviso: Romersa, Agosta (C), Severgnini, Pellizzon, Agostinetto; Dall’Antonia (36′ st Menotti), Campigotto; Bacci, Celli, Vignozzi (6′ st Severin); Este, Segato; Cittadini (35′ st Pedol), Fent (15′ st Spinelli), Bottaro (6′ st Stocco). A disposizione: Bernardi, Zanatta, Barattin. All: Zani.

Cus Torino: Pantaleoni; Morchio (36′ st Citino), Sacchi, Luoni, Bruno; Gronda (C), Toeschi; De Robertis, Catulo (4′ st Epifani), Parodi; Zoboli (17′ st Cagnotti), Ponzio; Zini (9′ st Salvatore); Hu (9′ st Tognoni, 33′ st Hu), Dambros, Da Silva. A disposizione: Reverso, Donà, Di Luca. All. Carbone.

Arb.: Sacchetto (RO). G.d.l.: Giordani (VI) e Carniello (PD).

Calciatrici: Dall’Antonia 2/3, Sacchi 1/4.

Player of the Match: Este (BEN).

SERIE A ELITE RUGBY FEMMINILE 2024-2025

Programma e risultati sesta giornata

Sabato 21 dicembre 2024

Ore 16 :30, Treviso, Stadio Monigo

Benetton Rugby Treviso v IVECO Cus Torino 19-22 (1-5)

Domenica 22 dicembre 2024

Ore 13:00, Colorno, Campo Paolo Pavesi

SIA MPL Rugby Colorno v Unione Rugby Capitolina

Ore 14:30, Padova, Campo Valsugana N.1 (in diretta su Federugby.it)

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby

Ore 14:30, Impianto Sportivo di Volvera

Volvera Rugby v CUS Milano Rugby

Classifica

Arredissima Villorba Rugby 20, SIA MPL Rugby Colorno (-4) 19, Valsugana Rugby Padova 19, CUS Milano Rugby 14, IVECO Cus Torino* (-4) 8, Benetton Rugby Treviso* 8, Unione Rugby Capitolina (-4) 6, Volvera Rugby 0.

* = una partita in più.