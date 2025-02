Rugby femminile, Latin Cup 2025: nella seconda giornata Zebre vittoriose e Benetton sconfitto

Nella seconda giornata della Latin Cup 2025 di rugby femminile arriva il pronto riscatto delle Zebre Parma, che passano in Spagna per 0-22 in casa delle Iberians Majadahonda, mentre il Benetton Treviso viene sconfitto di misura dalle Iberians Elche, vittoriose per 38-33.

Le Zebre Parma vincono per 0-22 in casa delle Iberians Majadahonda: la squadra allenata da Plinio Sciamanna chiude i conti già nel primo tempo, in virtù dello score di 0-17, frutto delle mete di Ranuccini (Rugby Colorno) al 14′, Sacchi (Cus Torino) al 31′, in questo caso con trasformazione di Buso, e Granzotto (Unione Rugby Capitolina) al 37′, completando poi l’opera nella ripresa, con la marcatura di Serio (Rugby Colorno) al 59′ per il definitivo 0-22.

Il Benetton Treviso esce battuto al termine di un incontro equilibrato in casa delle Iberians Elche, che vincono 38-33. Nel primo tempo le Iberians passano in vantaggio al 2′, ma il Benetton pareggia al 7′ con la meta di Busana trasformata da Capomaggi. Nuovo botta e risposta tra le spagnole e la franchigia trevigiana, con le iberiche avanti al 12′ e le ospiti che impattano sul 14-14 con la meta di D’Incà convertita da Capomaggi. Nuovo allungo iberico al 23′ e proprio al 40′ il Benetton risponde con la seconda meta personale di D’Incà, ma Capomaggi non converte e si va al riposo sul 21-19 per le iberiche. Nella ripresa le spagnole allungano con due mete non trasformate tra il 44′ ed il 47′, ma il Benetton torna sotto con la meta di Duca convertita da Busana. Le padrone di casa allungano ancora al 71′ e volano sul 38-26, al 78′ arriva la terza meta personale di D’Incà, trasformata da Bitonci, ma l’assalto finale del Benetton non dà frutti e le Iberians Elche vincono per 38-33.

TABELLINI

Majadahonda, Campo de Rugby Valle del Arcipreste, 8 febbraio 2025

Latin Cup – II turno

Iberians Majadahonda v Zebre Parma 0-22 (0-17)

Marcatrici: p.t 14’ m. Ranuccini (0-5); 31’m. Sacchi tr. Buso (0-12); 37’ m. Granzotto (0-17) s.t. 19’st m. Serio (0-22).

Iberians Majadahonda: Cook; P. Garcia, Markegul (9’st Ugaldea), Ruiz, Toca; Villegas, Torrontegui (20’ st Alpin); Alvarez (33’pt Tartinville), Navarro, Antonio; Arrovo Torres (9’st Castro); Garzon (33’st El Amouri), Miguel (Cap, 27’st Camarasa), Baena (24’st Ayuso). A disposizione: 23 Fabo. All.: Gonzales-Bravo-Martinena.

Zebre Parma: Granzotto; Pirpiliu (temp 7’-16’st Tedeschi; 17’st Serio), Catellani, Corradini, Cecati; Madia (17’st Tonna), Buso (4’st Mastrangelo); Errichiello, Franco (22’pt Sacchi), Ranuccini; Fedrighi (Cap, 4’st Jelic), Andreoli; Cuoghi (1’st Dosi), Tedeschi (1’st Cheli), Cittadini (19’st Girotto). All. Plinio Sciamanna.

Arb: Precious Pazani (ZIM).

Cartellini: 6’ st. giallo a Cheli (Zebre Parma).

Calciatori: Buso (1/3); Granzotto (0/1).

Campo de Rugby Amorós Palao, Elche, 8 febbraio 2025

Franchigia Femminile 2024/2025

Iberians Elche v Benetton Rugby Treviso 38-33 (21-19)

Marcatrici: p.t. 2′ meta Roman tr. Ducher (7-0), 7′ meta Busana tr. Capomaggi (7-7), 12′ meta Roman tr. Ducher (14-7), 20′ meta D’Incà tr. Capomaggi (14-14), 23′ meta Cano tr. Ducher (21-14), 40′ meta D’Incà (21-19); s.t. 44′ meta Masoko (26-19), 47′ meta Ducher (31-19), 69′ meta Duca tr. Busana (31-26), 71′ meta Rosell tr. Ducher (38-26), 78′ meta D’Incà tr. Bitonci (38-33).

Iberians Elche: Ducher; Masoko (24′ st Vergara), Cano, Vinuesa, Marquez (12′ st Campoy); Perez (24′ st Azpitarte), Fedez de Corres (C); Peres, Aires (23′ st Peralta), Garcia; Puig (21′ st Rivera), Rosell; De Andres (8′ st Bracic), Roman (8′ st Jou), Antolinez (8′ st Silva). All: Martinez.

Benetton Rugby Treviso: Ostuni; Muzzo, D’Incà, Capomaggi (C) (21′ st Aggio), Busana (36′ st Menotti); Stevanin, Bitonci; Tonellotto, Copat (23′ st Della Sala), Margotti; Costantini (5′ st Duca), Frangipani (36′ st Pellizzon); Simeon (21′ st Benini, 30′ st Gurioli), Spinelli (5′ st Fortuna), Maris. A disposizione: Zeni. All: Iannucci.

Arb. Lauren Jenner (FIR). Gdl: Joaquin Santoro, Juan Manuel Escudero (FER).

Calciatori: Iberians 4/6 (Ducher 4/6), Benetton 4/5 (Capomaggi 2/3, Busana 1/1, Bitonci 1/1).