Risultati e classifica gigante Val d’Isere 2024: Odermatt torna al successo. Sesto De Aliprandini, 13° Borsotti

Lo slalom gigante maschile di Val d’Isere, in Francia, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino registra il successo dello svizzero Marco Odermatt, mentre in casa Italia arrivano il sesto posto di Luca De Aliprandini, il 13° di Giovanni Borsotti ed il 24° di Hannes Zingerle.

Torna al successo lo svizzero Marco Odermatt, il quale incamera i primi 100 punti della stagione nella specialità riuscendo a spuntarla per appena 0″08 sull’austriaco Patrick Feurstein, secondo, e per 0″12 sull’altro austriaco Stefan Brennstein, terzo.

In casa Italia, invece, arrivano le rimonte nella seconda manche dei tre azzurri qualificati, i quali risalgono tutti rispetto alla prima run: sesto Luca De Aliprandini a 0″39 (era 15°), 13° Giovanni Borsotti (era 27°) a 0″99, 24° Hannes Zingerle (era 26°) a 1″76.

CLASSIFICA FINALE GIGANTE MASCHILE VAL D’ISERE

1 6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:04.80 (1) 1:06.86 (21) 2:11.66 0.00 Stoeckli

2 24 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:07.29 (24) 1:04.45 (2) 2:11.74 0.08 0.61 Rossignol

3 17 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:05.36 (4) 1:06.42 (15) 2:11.78 0.12 0.92 Fischer

4 62 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:08.22 (30) 1:03.67 (1) 2:11.89 0.23 1.76 Fischer

5 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:04.95 (2) 1:06.95 (22) 2:11.90 0.24 1.84 Van deer racing

6 8 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:06.41 (15) 1:05.64 (6) 2:12.05 0.39 2.99 Salomon

7 13 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:05.89 (8) 1:06.19 (14) 2:12.08 0.42 3.22 Head

8 7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:06.11 (11) 1:06.00 (10) 2:12.11 0.45 3.45 Rossignol

9 5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:05.12 (3) 1:07.11 (24) 2:12.23 0.57 4.37 Rossignol

10 3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:05.83 (7) 1:06.56 (17) 2:12.39 0.73 5.60 Atomic

11 12 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:06.34 (14) 1:06.16 (13) 2:12.50 0.84 6.44 Atomic

12 16 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 1:06.54 (17) 1:06.10 (12) 2:12.64 0.98 7.52 Van deer racing

13 23 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:07.58 (27) 1:05.07 (4) 2:12.65 0.99 7.59 Rossignol

14 44 390044 LAINE Tormis 2000 EST 1:08.03 (28) 1:04.86 (3) 2:12.89 1.23 9.44 Voelkl

15 9 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:05.95 (9) 1:06.95 (22) 2:12.90 1.24 9.51 Head

16 25 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:07.13 (20) 1:05.89 (8) 2:13.02 1.36 10.43 Atomic

17 10 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:06.18 (12) 1:06.85 (20) 2:13.03 1.37 10.51 Rossignol

18 26 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:07.38 (25) 1:05.75 (7) 2:13.13 1.47 11.28 Head

19 38 202829 GRATZ Fabian 1997 GER 1:06.66 (18) 1:06.51 (16) 2:13.17 1.51 11.58 Fischer

20 36 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER 1:08.13 (29) 1:05.14 (5) 2:13.27 1.61 12.35 Voelkl

21 2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:05.37 (5) 1:07.94 (28) 2:13.31 1.65 12.66 Head

22 18 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:06.74 (19) 1:06.60 (19) 2:13.34 1.68 12.89 Dynastar

23 55 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA 1:07.28 (23) 1:06.08 (11) 2:13.36 1.70 13.04 Rossignol

24 32 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:07.43 (26) 1:05.99 (9) 2:13.42 1.76 13.50 Rossignol

25 22 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA 1:06.18 (12) 1:07.28 (25) 2:13.46 1.80 13.81 Rossignol

25 1 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:05.54 (6) 1:07.92 (27) 2:13.46 1.80 13.81 Stoeckli

27 21 60261 MAES Sam 1998 BEL 1:07.24 (22) 1:06.57 (18) 2:13.81 2.15 16.49 Voelkl

28 11 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:06.07 (10) 1:07.86 (26) 2:13.93 2.27 17.41 Head

USCITI NELLA SECONDA MANCHE

14 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

20 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic