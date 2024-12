Sci alpino, De Aliprandini sorride: “Nella seconda manche ho attaccato, importante la terza top10”

Gigante pazzo per le condizioni meteo a Val d’Isere, in Francia, ma lo svizzero Marco Odermatt riesce a spuntarla per appena 0″08 sull’austriaco Patrick Feurstein, secondo, e per 0″12 sull’altro austriaco Stefan Brennstein, mentre in casa Italia arrivano le rimonte degli azzurri nella seconda manche: sesto Luca De Aliprandini a 0″39 (era 15°), 13° Giovanni Borsotti (era 27°) a 0″99, 24° Hannes Zingerle (era 26°) a 1″76.

Luca De Aliprandini ha analizzato la gara al sito federale: “Sono contento dell’atteggiamento che ho messo nella seconda manche, una bella seconda manche, sono contento. E’ importante aver raccolto un’altra top ten, la terza in stagione“.

Le modifiche attuate nella seconda manche: “Nella prima non ero arrabbiato, ma ho pensato troppo a curare la linea. Nella seconda sono riuscito ad andare sempre all’attacco, in condizioni molto difficili sia per la visibilità sia per la pista, che si era un po’ rovinata“.

Giovanni Borsotti non nasconde tutta la propria gioia per la grande rimonta messa a segno: “Sono partito nel momento giusto e ho sfruttato l’occasione. Sono soddisfatto del risultato, ora mi serve qualche giorno per riprendermi, per poi attaccare a tutta in Alta Badia”.