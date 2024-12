Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a Semmering? Intascato un assegno interessante

Federica Brignone ha vinto il gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista austriaca e ha così conquistato il secondo successo stagionale, dopo quello ottenuto sempre in questa specialità a Soelden in apertura dell’annata agonistica. La fuoriclasse valdostana è balzata anche al comando della classifica generale ed è in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, dopo quella alzata al cielo nel 2020.

Federica Brignone ha messo le mani sul 29mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo. La nostra portacolori è tornata a ruggire a un paio di mesi di distanza dall’ultima affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante, mostrando ancora una volta tutta la sua caratura agonistica e la leggiadria che non viene scalfita dalle 34 primavere.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone vincendo il gigante di Semmering? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.900 euro), lo stesso che aveva portato a casa per il sigillo di Soelden. Federica Brignone guida ovviamente anche il Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi, con 111.500 franchi.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BRIGNONE VINCENDO A SEMMERING?

47.000 franchi svizzeri (circa 49.900 euro).