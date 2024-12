Quando inizia il Tour de Ski 2025: programma delle sette tappe, orari, tv, streaming

Come da tradizione, tra vecchio e nuovo anno solare andrà in scena Tour de Ski: l’edizione 2025 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, si disputerà da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso saranno 7 le tappe in calendario.

Si resterà sempre in Italia, e si partirà da Dobbiaco: sabato 28 dicembre la sprint tl, domenica 29 la 15 km mass start tc, poi lunedì 30 riposo, per riprendere martedì 31 con la 20 km tl alle Tre Cime e chiudere mercoledì 1° gennaio con la 15 km pursuit tc. Giovedì 2 riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la sprint tc di venerdì 3, la 20 km skiathlon di sabato 4 e la 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis di domenica 5, che decreterà i vincitori del Tour de Ski 2025.

Le gare del Tour de Ski 2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 e 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma completo con gli orari del Tour de Ski 2025, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2025

Sabato 28 dicembre 2024 – Dobbiaco (Italia)

12.00 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile – Eurosport 2 HD

14.30 Finali sprint tl femminile e maschile – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Domenica 29 dicembre 2024 – Dobbiaco (Italia)

12.30 15 km tc femminile con partenza in linea – Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

14.45 15 km tc maschile con partenza in linea – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Lunedì 30 dicembre 2024 – Riposo

Martedì 31 dicembre 2024 – Dobbiaco (Italia)

10.00 Pursuit 20 km tl maschile – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

12.30 Pursuit 20 km tl femminile – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Mercoledì 1° gennaio 2025 – Dobbiaco (Italia)

14.30 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile

17.00 Finali sprint tl femminile e maschile

Giovedì 2 gennaio 2025 – Riposo e trasferimento

Venerdì 3 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)

10.45 Pursuit tc femminile (distanza da definire)

13.00 Pursuit tc maschile (distanza da definire)

Sabato 4 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)

11.30 Mass Start 15 km tc femminile

15.25 Mass Start 15 km tc maschile

Domenica 5 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)

14.30 Mass Start Final Climb 10 km tl maschile

15.45 Mass Start Final Climb 10 km tl femminile

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 e 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.