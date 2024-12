Sci di fondo, Mocellini vince in FESA Cup davanti a Gabrielli. De Martin Pinter seconda nella sprint femminile

Segnali incoraggianti per la Nazionale italiana di sci di fondo al termine della prima giornata della tappa di FESA Cup 2024-2025 in corso di svolgimento a St. Ullrich (in Austria). Quest’oggi il programma prevedeva lo svolgimento di una sprint in tecnica classica e, tra le varie categorie coinvolte, il movimento azzurro ha archiviato complessivamente quattro piazzamenti sul podio.

Simone Mocellini (dopo gli infortuni che lo hanno frenato nei mesi scorsi) ha dominato la scena nella competizione maschile firmando il miglior tempo in qualificazione e superando in scioltezza tutti i turni eliminatori per poi imporsi nell’ultimo atto con un vantaggio di mezzo secondo sul connazionale Giacomo Gabrielli, che ha completato così una convincente doppietta azzurra davanti al francese Ivan Essonnier.

Buon risultato in campo femminile per la classe 2004 Iris De Martin Pinter, che ha dettato legge in qualificazione ottenendo poi il secondo posto in finale alle spalle della tedesca Verena Veit per poco meno di quattro decimi. Sul terzo gradino del podio è salita la svizzera Lea Fischer. Da segnalare infine tra i giovani la piazza d’onore di Federico Pozzi nella finale Under 20 maschile.