Sci di fondo, FIS dà l’ok per le gare del Tour de Ski: via libera dopo il controllo della neve

Non ci sono problemi per il classico appuntamento con il Tour de Ski di sci di fondo. Il prossimo 28 dicembre dalla Nordic Arena di Dobbiaco partirà ufficialmente la 19ª edizione del Tour che sta entrando nella tradizione di questo sport e la FIS ha diramato un comunicato ufficiale nel quale si dà l’ok alla neve.

“A seguito dell’incontro di ieri per lo snow control che ha coinvolto la FIS, la FISI e gli organizzatori locali, è stato ufficialmente confermato che le tappe del FIS Tour de Ski a Dobbiaco (ITA) e in Val di Fiemme (ITA) procederanno come previsto. Questo include anche la gara delle Tre Cime, prevista per il 31 dicembre, che ora è pronta a partire”.

Nei giorni scorsi c’è stato infatti lo snow control da parte della federazione internazionale in Italia. Infatti il Tour de Ski sarà tutto italiano: si parte quindi da Dobbiaco il 28 dicembre con un sprint a skating, successivamente il 29 una 15 km mass start in tecnica classica.

Quindi il 31 dicembre la 20 km a skating e il 1° gennaio una 15 km pursuit in classico, a chiudere la quattro giorni di gara a Dobbiaco. Successivamente si passerà in Val di Fiemme con una sprint in tecnica classica e una skiathlon, infine una mass start sulla salita del Cermis.