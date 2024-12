Sci di fondo, FESA Cup 2024-2025: doppietta azzurra nella 10 km tl di St. Ulrich, Romano precede Ghio

Si chiude il programma della tappa della FESA Cup 2024-2025 di sci di fondo andata in scena a St. Ulrich am Pillersee, in Austria, con la disputa delle 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli: tra gli uomini doppietta azzurra con Lorenzo Romano primo e Davide Ghio secondo, tra le donne quinta piazza di Martina Di Centa.

Nella 10 km tl maschile vittoria di Lorenzo Romano in 23’20″5, il quale chiude con 9″6 di margine sull’altro azzurro Davide Ghio, secondo, mentre a completare il podio è lo svizzero Candide Pralong, terzo a 19″6. Resta ai piedi del podio il tedesco Florian Knopf, quarto a 20″8. Quinta piazza per l’altro italiano Simone Mocellini, staccato di 21″6, davanti ad Andrea Zorzi, sesto a 30″8, mentre Giacomo Gabrielli è 20° a 1’02″7.

Nella 10 km tl femminile si impone la tedesca Anna-Maria Dietze, prima con il tempo di 26’16″1, davanti alle francesi Cloe Pagnier, seconda a 13″8, e Leonie Perry, terza a 17″7. In casa Italia si registrano il quinto posto di Martina Di Centa, con 32″0 di ritardo, e l’ottavo di Maria Gismondi, staccata di 49″0. Più indietro Iris De Martin Pinter, 14ma a 1’16″7, Virginia Cena, 17ma a 1’28″8, e Veronica Silvestri 28ma a 1’59″4.