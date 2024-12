Sci di fondo, Tour de Ski 2025. Ci sarà anche Therese Johaug! La norvegese rivoluziona il suo programma

Nel mese di settembre, quando Therese Johaug aveva ufficializzato il proprio ritorno in attività, era stata chiara. “Gareggerò in Coppa del Mondo solo a inizio stagione. Farò sicuramente Kuusamo e Lillehammer. La mia presenza a Davos sarà valutata nell’imminenza della tappa, dopodiché tornerò in Scandinavia per preparare i Mondiali di Trondheim”.

Ebbene, a distanza di poche settimane, il programma della trentaseienne norvegese è completamente cambiato. Infatti è stata inserita nel novero delle convocate per il Tour de Ski! Un’autentica “inversione a U” nei propri piani, che contemplavano una lunga pausa di preparazione in vista della manifestazione iridata. Quali siano le ragioni di questo radicale cambiamento di piani, lo svela Johaug stessa.

“Sono molto contenta del mio inizio di stagione. Due vittorie e quattro podi in cinque gare sono un ottimo bilancio. Però mi sono resa conto di come i due anni di assenza dal massimo circuito si stiano facendo sentire. Non sono ancora al top, nel mio motore manca la marcia più alta. Credo, quindi, che gareggiare possa essere più utile di fermarsi e svolgere allenamenti in vista dei Mondiali”.

Come ha detto Massimiliano Ambesi in passato, “il cervello non è un optional”. In effetti, è ciò che fa la differenza tra l’ottima atleta e la fuoriclasse. Therese appartiene alla seconda categoria, il non plus ultra, perché ha dimostrato di sapersi adattare alle circostanze: “Bisogna essere pronti a fare valutazioni in itinere per capire qual è la priorità. Mi sono resa conto che la mia priorità è tenere lo zaino in spalla e restare in Coppa del Mondo”. Con buona pace delle avversarie.