Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Trieste-Telimar 14-4. Gli alabardati scavalcano i palermitani e salgono al sesto posto

Nel secondo anticipo dell’undicesima giornata, la terzultima del girone d’andata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile, Trieste sconfigge il Telimar con un netto 14-4 e si issa al sesto posto in classifica scavalcando proprio i siciliani nell’ultimo match prima della sosta.

Match a senso unico a Trieste: gli alabardati in poco più di 4′ piazzano il break di 4-0, con cui si chiude il primo quarto, che indirizza la sfida. Nel secondo periodo arriva il primo gol dei palermitani, che arriva dopo oltre 11′ di gioco, ma i giuliani continuano a macinare gioco e gol, arrivando a metà gara sull’8-1.

Nella terza frazione i padroni di casa dilagano definitivamente, piazzando altre cinque reti consecutive, prima che i siciliani trovino il gol del 13-2. Ultimo quarto di pura accademia, a match ampiamente deciso, con i siciliani che dopo essere finiti a -12 trovano almeno le reti per rendere meno amaro il passivo, fino al definitivo 14-4.

TABELLINO

PALLANUOTO TRIESTE-TELIMAR 14-4

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik 2, R. Petronio, N. Pavic, L. Marziali, T. Sedlmayer 2, E. Manzi 1, M. Mezzarobba 1, A. Razzi 1, V. Draskovic 3, R. Liprandi, A. Mladossich 4, P. Oliva, F. Casavola. All. Mirarchi.

TELIMAR: C. Mandala’, P. Mangiante, E. Marini, E. Fabiano 1, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito, F. Lo Cascio, L. Bajic, R. Lo Dico 1, F. Pettonati 1, D. Holland. All. Baldineti.

Arbitri: Severo e Cavallini.

Note – Parziali: 4-0 4-1 5-1 1-2 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Trieste 1/2 + 2 rigori e Telimar 2/9. Spettatori: 300 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

11^ Giornata – mercoledì 11 dicembre 2024

17:15 DE AKKER TEAM – AN BRESCIA 9-15

11^ Giornata – martedì 17 dicembre 2024

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR 14-4

11^ Giornata – venerdì 20 dicembre 2024

19:00 C.N. POSILLIPO – IREN GENOVA QUINTO Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone” Diretta RAISport

11^ Giornata – sabato 21 dicembre 2024

15:00 NUOTO CATANIA – C.C. ORTIGIA 1928 Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

15:00 R.N. SAVONA – ONDA FORTE Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

15:00 PRO RECCO WATERPOLO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Sori (GE) – Piscina Comunale

11^ Giornata – lunedì 23 dicembre 2024

18:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – R.N. FLORENTIA Roma – Centro Federale Valco San Paolo

Classifica

AN BRESCIA* 33

PRO RECCO WATERPOLO 30

RN SAVONA 27

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM* 18

PALLANUOTO TRIESTE* 16

TELIMAR* 14

C.C. ORTIGIA 1928 12

CN POSILLIPO 12

R.N. FLORENTIA 11

IREN GENOVA QUINTO 10

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 5

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1

* = una partita in più