Pallanuoto femminile, Rapallo-Brizz 18-7: le liguri agganciano la SIS Roma in vetta alla Serie A1

Nell’anticipo della nona ed ultima giornata del girone d’andata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile il Rapallo liquida la Brizz Nuoto con il netto score di 18-7 e si porta momentaneamente in vetta alla classifica in coabitazione con la SIS Roma, mentre le acesi restano al terzultimo posto della graduatoria.

A Rapallo non c’è partita: le liguri nella seconda metà del primo quarto in 2′ piazzano il parziale di 4-0 che porta lo score da 3-2 al 7-2 e mette già una seria ipoteca sul match. Nella seconda frazione il gap aumenta ulteriormente e le liguri arrivano a metà gara sul 10-3.

Pura gestione nella seconda parte di gara, con le liguri che nel terzo parziale mantengono invariato l’ampio margine, portandosi sul 12-5, mentre nell’ultimo quarto le padrone di casa dilagano definitivamente grazie a Kudella (6 gol complessivi) e Zanetta (5 reti totali) fino al definitivo 18-7.

TABELLINO

RAPALLO PALLANUOTO-BRIZZ NUOTO 18-7

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta 5, P. Di Maria, L. Bianco 1, C. Marcialis 1, G. Lombella 1, G. Galardi 2, B. Cabona 1, P. Kudella 6, C. Grasso, R. Bianconi 1, H. Ballesty, H. Santapaola, E. Soriani. All. Antonucci.

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza 2, A. Vitaliano, G. Pastanella 1, V. Sbruzzi, M. Spampinato, R. Bianchi 1, I. Pane, C. Cappello, N. Meijer 3, M. Totolici, L. Scibona, C. Russo. All. Zilleri.

Arbitri: Bernini e Piano.

Note – Parziali: 7-2, 3-1, 2-2, 6-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Rapallo 4/6 + 2 rigori (uno fallito) e Brizz 1/7 + 4 rigori (uno fallito). Meijer (B) fallisce un rigore (traversa) a 3’35” del terzo tempo. Ballesty (R) fallisce un rigore (palo) a 4’16” del terzo tempo. Santapaola (R) subentra a Caso nel terzo tempo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

9^ Giornata – martedì 17 dicembre 2024

19:00 RAPALLO PALLANUOTO – BRIZZ NUOTO 18-7

9^ Giornata – sabato 21 dicembre 2024

14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE Cosenza – Piscina Comunale

15:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – C.S. PLEBISCITO PD Bogliasco (GE) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

15:30 VELA NUOTO ANCONA – S.I.S. ROMA Ancona – Piscina del Passetto

18:30 S.S. LAZIO NUOTO – L’EKIPE ORIZZONTE RM Acilia – C.S. Le Cupole

Classifica

SIS Roma 21

Rapallo Pallanuoto* 21

Pallanuoto Trieste 19

L’Ekipe Orizzonte 18

Plebiscito Padova 13

Cosenza Pallanuoto 12

AGN Energia Bogliasco 1951 9

Brizz Nuoto* 6

SS Lazio Nuoto 3

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in più