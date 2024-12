Nuoto, Lorenzo Mora eliminato in batteria nei 50 dorso ai Mondiali in vasca corta

Fuori Lorenzo Mora nei 50 dorso ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Dopo il sesto posto di ieri nella distanza doppia, l’azzurro non riesce ad ottenere una semifinale che appariva abbastanza alla portata, chiudendo con un crono alto di 23”45 che lo piazza al ventesimo posto assoluto.

Lorenzo paga soprattutto l’uscita dalla virata dei 25 metri. Al primo tocco della piastra non riesce a esprimere troppa potenza, rimanendo così impiccato e non approfittando nell’avere al proprio fianco il fresco campione Miron Lifintsev, il migliore di tutti in 22”87; in una gara così breve ogni errore rischia di pesare come un macigno.

Da tenere conto anche la possibilità che non abbia ancora recuperato dall’impegnativa gara di ieri, tra finale di 100 dorso e staffetta 4×50, dove aveva lanciato il quartetto azzurro con il tempo di 22”85, un crono che sarebbe stato addirittura il migliore della giornata. Sarebbe bastato anche qualcosina in più.

Dicevamo di Lifintsev, miglior tempo per lui avanti al polacco Kacper Stokowski, che sigla un buon 22”89, e all’irlandese Shane Ryan (22”98). Il padrone di casa Hubert Kos è sesto assoluto in 23”05, in chiusura di sessione lo spareggio tra Mantas Kauspedas ed il francese Yohann Ndoye-Brouard, sedicesimi a 23”37.