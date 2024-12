Marcel Hirscher vicino al ritiro: “Forse il mio viaggio è finito”

Dopo aver reso noto – purtroppo – il suo infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, per Marcel Hirscher è tempo di riflessioni sul suo futuro.

L’austriaco, naturalizzato olandese per il suo rientro nel Circo Bianco, dopo diverse stagioni di assenza, ha dichiarato: “Un legamento così cruciale, in meno: è la fine del progetto”, ha affermato in maniera secca.

Il 35enne, 8 volte vincitori della Coppa del Mondo generale di sci alpino, ha poi proseguito dicendo: “Naturalmente è uno stop difficile da accettare, dopo otto mesi di allenamenti duri fatti per rientrare. È un vero peccato perché tutto il team, me incluso, aveva altri progetti per questo inverno. Sarà sicuramente difficile guardare le gare ma fa parte del gioco. Forse ho finito il mio viaggio”.

L’ipotesi del ritiro si fa sempre più concreta per Marcel Hirscher, anche perché la stagione 2024-2025 iniziata da poco è di fatto già finita per lui. In lontananza le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, probabilmente il vero obiettivo del titolatissimo sciatore classe 1989, diventano ora un miraggio a poco meno di 14 mesi dall’inizio dell’evento a Cinque Cerchi che si terrà in Italia.