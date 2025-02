Marcel Hirscher rivela: “Non so se sono ancora un atleta o un imprenditore, presto deciderò”

Era finita dopo solo tre gare la stagione di rientro nel Circo Bianco di Marcel Hirscher, tornato a competere in Coppa del Mondo (a distanza di cinque anni dal suo ritiro) con i colori dei Paesi Bassi. Un grave infortunio al ginocchio sinistro nel corso di un allenamento a Reiteralm è costato un stop lungo.

“Ultima run della stagione. Quello che rimane è l’amore per lo sci, grazie a tutti per il supporto“, il messaggio del 35enne salisburghese sui social lo scorso 2 dicembre. Hirscher aveva ripreso il percorso nel gigante di Soelden centrando la qualificazione con il pettorale numero 34 e chiudendo 23°, con il terzo miglior tempo nella seconda manche. Successivamente erano arrivate due prestazioni negative in slalom, con la mancata qualificazione di Levi e l’uscita a Gurgl.

Dubbi sulla prosecuzione dell’avventura sulle nevi ce ne sono. Ne ha parlato ai microfoni di Eurosport, presente nel parterre dei Mondiali di sci alpino a Saalbach: “È un infortunio serio per il momento in cui è capitato, visto che in passato mi ero fratturato in tre circostanze la caviglia. Non è la stessa cosa. Quindi ora la parola riabilitazione è per la prima volta importante nella mia vita“, ha raccontato.

“L’obiettivo è quello di stabilizzare il ginocchio e di ottenere una maggiore mobilità. Lo sci mi manca? Di sicuro, ma è la stessa domanda che potrei fare a chi non gareggia più e questo mondo non ne fa più parte. Ora come ora non è chiaro cosa farò in futuro. Questo è uno dei dubbi più grandi che ho. Io stesso mi chiedo se sia ancora un atleta o un imprenditore. Prenderò una decisione nel corso delle Finali di Coppa del Mondo“, ha rivelato Hirscher.