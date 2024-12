Grave infortunio per Marcel Hirscher: il video dell’incidente. Stagione terminata

Finisce dopo sole tre gare la stagione di rientro nel Circo Bianco di Marcel Hirscher, che si è procurato un grave infortunio al ginocchio sinistro nel corso di un allenamento a Reiteralm. Ieri, lunedì 2 dicembre, il fuoriclasse salisburghese ha rimediato una brutta torsione del ginocchio subendo con ogni probabilità la rottura del legamento crociato.

“Ultima run della stagione. Quello che rimane è l’amore per lo sci, grazie a tutti per il supporto“, il messaggio del 35enne sui social pubblicando il video dell’incidente. Il portacolori dei Paesi Bassi deve chiudere dunque anzitempo questa stagione, inoltre non ci sono certezze sugli effettivi tempi di recupero (sicuramente lunghi) e sulla sua eventuale volontà di rimettersi nuovamente in gioco verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Si tratta dell’infortunio più grave della carriera per l’otto volte vincitore della classifica generale di Coppa del Mondo, che in passato non aveva quasi mai dovuto fare i conti con problemi fisici di questa entità. Vedremo nei prossimi mesi come procederà la riabilitazione del fenomeno austriaco fresco naturalizzato olandese, che rischia però di aver scritto l’ultima pagina della sua storia agonistica.

Cinque anni dopo il ritiro, Hirscher era tornato in gara lo scorso 27 ottobre nel gigante di Soelden centrando la qualificazione con il pettorale numero 34 e chiudendo 23°, con il terzo miglior tempo nella seconda manche. Successivamente sono arrivate due prestazioni negative in slalom, con la mancata qualificazione di Levi e l’uscita a Gurgl.

VIDEO INFORTUNIO HIRSCHER