Lorenzo Sonego, un nuovo inizio! Grande partenza a Hong Kong e netta vittoria su Nakashima

Comincia con una bella vittoria la nuova stagione di Lorenzo Sonego. Mancano ancora due giorni alla fine del 2024, ma si può già parlare di nuovo anno per il tennista piemontese, che supera all’esordio nell’ATP 250 di Hong Kong l’americano Brandon Nakashima, sesta testa di serie e numero 38 del mondo. Una netta vittoria in due set con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e mezza di gioco, un successo che può davvero far sperare in una ripartenza per il nativo di Torino.

Una partita nella quale Sonego non ha concesso palle break all’avversario, vincendo l’89% dei punti quando ha servito la prima ed il 74% con la seconda, I vincenti dell’azzurro sono stati ventuno contro i tredici dell’avversario, mentre Sonego ha commesso un errore non forzato in meno rispetto a Nakashima (20 contro 21).

Il primo set viaggia via veloce con entrambi i tennisti che tengono abbastanza agevolmente i propri turni al servizio. La normale conseguenza è il tie-break, con Sonego che riesce a spezzare l’equilibrio con il mini-break che lo porta sul 5-3 dopo un ottimo punto vinto a rete dall’azzurro. Si tratta del momento decisivo perchè Sonego è perfetto al servizio e si impone per 7-4.

Sulla scia del set vinto, Sonego comincia benissimo anche la seconda frazione. L’azzurro si procura due palle break nel secondo game e riesce a sfruttarle, chiudendo con una bellissima accelerazione di dritto. Il piemontese non concede nulla nei propri turni al servizio e si prende il secondo set per 6-3.

Nel prossimo turno Sonego affronterà il vincente del match tra il britannico Cameron Norrie, numero 49 del mondo, ed il giovane americano Learner Tien, reduce dalla finale raggiunta alle Next Gen ATP Finals.