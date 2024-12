ATP Hong Kong 2025: Luciano Darderi saluta in poco più di un’ora contro Kecmanovic

Luciano Darderi comincia con una sconfitta nel 2024 la stagione tennistica 2025. L’azzurro è stato eliminato al primo turno del torneo ATP 250 di Hong Kong dal serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 6 minuti. Per il belgradese ora il francese Alexandre Muller o un giocatore proveniente dalle qualificazioni non ancora noto all’atto della conclusione del match.

Il primo set comincia con un Darderi più propositivo in risposta, con un paio di occasioni nelle quali arriva fin sul 30 pari. Nel secondo game il dritto salva Kecmanovic, nel sesto sono invece un paio di errori del classe 2002 con entrambi i colpi a togliergli la possibilità di andare avanti. Il serbo, sul 3-3, trova però un ottimo game di risposta che lo porta sullo 0-40, poi gli basta attendere un errore di Darderi per allungare. Sono all’incirca le stesse chiavi quelle che, poi, permettono a Kecmanovic di portare a casa il parziale d’apertura con un altro servizio strappato: 6-3.

Il nativo di Villa Gesell prova subito a cambiare il proprio destino con una palla break a inizio secondo set, salvata con un servizio vincente dal suo avversario. Rischia non poco pochi minuti dopo, trovandosi a dover tenere ai vantaggi il gioco che gli salva l’1-1. Non fa però altrettanto sull’1-2, quando il dritto sostanzialmente non funziona bene. Dritto che ritorna a prendere ritmo poco dopo, con chance immediata di controbreak che se ne va. Di lì l’unica altra occasione è sul 2-4, quando c’è uno scambio lunghissimo sul 15-30 che il serbo riesce in qualche modo a portare a casa. Ed è un po’ questa la reale chiusura del match: un altro 6-3 e si chiude.

Il lato favorevole della performance di Kecmanovic rispetto a Darderi si spiega in due cifre in particolare: 82%-63% di punti vinti con la prima e, soprattutto, nella poca propensione a concedere palle break (2 contro 9). Per Darderi ora obiettivo soprattutto puntato verso Auckland e Australian Open.