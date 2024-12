Matteo Berrettini si spegne dopo il primo set e cede a Thompson nel primo turno a Brisbane

Un brutto esordio stagionale per Matteo Berrettini a Brisbane. Il n.34 del ranking è stato sconfitto nel primo turno dell’ATP250 australiano dal padrone di casa, Jordan Thompson (n.26 del ranking), con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Una partita in cui il romano ha palesato un calo piuttosto chiaro dal secondo set in avanti, commettendo diversi errori nello scambio e non avendo il medesimo rendimento che invece aveva caratterizzato la prima frazione. Ci sarà quindi da analizzare in vista di quel che sarà nel team del tennista nostrano. Prosegue l’avventura di Thompson che affronterà nel secondo turno l’americano Alex Michelsen.

Nel primo set Berrettini si muove bene e soprattutto con il dritto sa aprirsi il campo. L’australiano è molto nervoso, non trovando profondità nei suoi colpi e soffrendo le variazioni con lo slice di rovescio dell’italiano. Arriva così il break del quarto game, che consente a Matteo di guidare la frazione senza incertezze, avendo anche due opportunità per andare avanti di due break nel sesto gioco. Sullo score di 6-3 termina il parziale.

Nel secondo set inizia a vedersi qualche crepa nel tennis dell’azzurro, che cala dal punto di vista fisico, subendo un break nel secondo game. La reazione d’orgoglio è immediata, valsa il contro-break, ma la spinta della frazione precedente è un lontano ricordo. Thompson prende sempre più campo, approfittando di un Berrettini molto più falloso. È quanto accade nel sesto game, quando con due errori banali il tennista nostrano cede il servizio. Un break decisivo, visto il 6-3 in favore dell’aussie.

Nel terzo set si nota chiaramente come dal punto di vista atletico stia meglio l’australiano. Matteo cerca di rimanere aggrappato al servizio, ma nel quinto game con un doppio fallo cede il proprio turno alla battuta. Tanti errori per il romano in questa fase, anche quando il padrone di casa un po’ di tensione la sente. Il 6-4 fa calare il sipario sul match.