LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket in DIRETTA: sfida da vincere per risalire

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 18° turno di Eurolega 2024-2025 tra Virtus Segafredo Bologna e ASVEL Villeurbanne. Si va ad aprire ufficialmente il girone di ritorno alla Segafredo Arena

Ultime settimane di parziale ripresa per le V nere in tema di Eurolega, sebbene sia ancora lontanissimo l’obiettivo almeno dei play-in. La squadra ora di Dusko Ivanovic è a quota 4-13, con il 10° posto distante in sostanza cinque vittorie. Discorso diverso per l’ASVEL, che si trova appena a una vittoria dalle speranze di andare oltre la stagione regolare.

Ci sono diversi problemi di infermeria in casa dei francesi: sono certamente fuori Joffrey Lauvergne e Mbaye Ndiaye (lungodegente per crociato rotto contro il Partizan), mentre restano i dubbi soprattutto su Andre Roberson e Charles Kahudi più che su Edwin Jackson, tutti alle prese con più di qualche guaio nelle ultime settimane. Per le V nere out, ed è pesante come assenza, Tornike Shengelia, mentre dovrebbe tornare Will Clyburn, che si sta riprendendo dal colpo all’occhio subito da Punter la settimana scorsa.

Alcune voci di mercato hanno “disturbato” l’ASVEL di recente, visto che Theo Maledon, il miglior giocatore del club, è stato sotto la lente d’ingrandimento del Real Madrid e potrebbe essere “puntato” anche dall’Olympiacos. Una partita che potrebbe riservare piani differenti a seconda delle situazioni d’infermeria per la Virtus, che ha più che mai bisogno di sfruttare le palle perse degli avversari, dei quali andranno limitate le percentuali dall’arco.

La palla a due tra Virtus Bologna e ASVEL Villeurbanne verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!