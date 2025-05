Calcio: nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A il Milan beffa 2-1 il Genoa

Torna a vincere due partite consecutive in Serie A il Milan che soffre nel posticipo del lunedì della trentacinquesima giornata ma riesce ad imporsi in trasferta per 2-1 in casa del Genoa. I rossoneri guidati da Conceiçao toccano quota 57 punti, a sole due lunghezze di distacco dalla Fiorentina che è in ottava posizione.

Primo tempo povero di occasioni e di emozioni: uno 0-0 scialbo tra le due compagini a Marassi. Nella ripresa arrivano tutte le opportunità, anche grazie ai cambi: gli allenatori infatti si giocano le carte Vitinha e Leao che diventano protagonisti.

A segnare l’1-0 è il portoghese di Vieira che al primo pallone toccato mette dentro il cross di Martin. Pronta reazione per i rossoneri con un altro lusitano: Leao sfrutta l’assist di Gimenez e mette dentro, cogliendo anche la deviazione di Norton-Cuffy.

I liguri le reti se le fanno da sole: Leao fa ancora la differenza, salta l’uomo mette in mezzo e Frendrup per anticipare Joao Felix sigla l’autogol che vale la sconfitta.