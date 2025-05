Doppio capitano per la UAE Team Emirates XRG? Adam Yates: “Io e Ayuso possiamo vincere il Giro d’Italia”

Ci avviciniamo sempre più alla Grande Partenza dall’Albania del Giro d’Italia e le squadre stanno annunciando il loro roster per il via della Corsa Rosa. Una delle compagini più attese è sicuramente la UAE Team Emirates XRG che si presenta al via come detentrice del titolo (trionfatore l’anno scorso Tadej Pogacar).

La squadra emiratina si presenterà a Tirana con Juan Ayuso, favorito numero uno per la Maglia Rosa assieme a Primoz Roglic. Ma sarà presente come seconda carta da giocare anche il britannico Adam Yates.

Le sue parole: “Il Giro è una delle corse più importanti del calendario e non vedo l’ora di mettermi all’opera. Ho avuto un solido periodo di preparazione con la squadra in altura e mi sento pronto ad affrontare la sfida. Ci presentiamo con grandi obiettivi e, personalmente, sono motivato a dare tutto per ottenere un buon risultato. Tra me e Juan penso che dovremmo essere in grado di fare belle cose in classifica generale e provare a difendere il titolo. Non vedo l’ora di iniziare in quelle che spero saranno tre settimane molto competitive”.

E aggiunge: “Penso che abbiamo la squadra più forte in gara e credo che questo sia il nostro punto di forza. Abbiamo forti rivali in classifica generale, con Roglic in particolare, ma siamo pronti alla sfida”.