Federica Brignone: “Operazione al crociato da valutare, tra qualche giorno riprendo a nuotare”

Federica Brignone sta svolgendo i primi giorni di recupero dopo l’operazione delle scorse settimane presso il J Medical di Torino e ha fatto un punto della situazione a L’Equipe: “La gamba sta bene, è stato complicato convivere con l’incidente, ma al momento tutto sta andando per il verso giusto. Ovviamente non è stata la fine della stagione che mi aspettavo o che speravo, ma resto positiva e bisogna accettare queste cose, fanno parte del nostro sport”.

La fuoriclasse valdostana ha poi proseguito riguardo la propria condizione fisica, a tre settimane di distanza dall’operazione al piatto tibiale e con il dubbio su un altro eventuale intervento: “A metà maggio faremo il punto della situazione per vedere se dovrò sottopormi anche all’intervento al legamento crociato anteriore. Faccio molta riabilitazione e fisioterapia, mi hanno tolto i punti nei giorni scorsi e la prossima settimana potrò ricominciare a nuotare“.

La vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino ha poi concluso: “A casa ho visto gli amici, leggo, mi metto del ghiaccio sul ginocchio… è chiaro che i primi due mesi saranno molto importanti”. Saranno mesi molto intensi per la 34enne, che cercherà di recuperare la propria forma fisica per tornare sugli sci a novembre-dicembre, in modo da presentarsi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con delle rinnovate ambizioni dopo la bruttissima caduta dei Campionati Italiani.