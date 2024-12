LIVE Paolini-Paquet, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: sfida da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie tra Italia e Francia, che vedrà impegnate Jasmine Paolini e Chloe Paquet.

L’azzurra si è facilmente sbarazzata di Belinda Bencic nell’esordio stagionale in United Cup, che ha visto gli azzurri prevalere sulla Svizzera. Il 6-1, 6-1 rifilato all’oro olimpico in doppio lascia presagire che la preparazione sia andata nel migliore dei modi. Oggi, servirà ripetersi contro un’avversaria temibile, poiché intelligente e dotata di ottimi fondamentali. La mobilità non è certamente il forte della transalpina.

In panchina c’è il coach dell’anno 2024, Renzo Furlan. Forse ciò potrebbe rappresentare il valore aggiunto nella squadra azzurra in quest’edizione della seconda competizione a squadre per importanza. Inutile nasconderci dietro un dito, con la singolarista e il doppio misto che ci ritroviamo, possiamo anche provare a vincere anche questa. Intanto, serve battere la squadra transalpina.

Un solo precedente, del 2019 facente poco testo, vinse Paquet per 7-6, 6-3 sulla terra di Palm Harbour. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie tra Italia e Francia, si parte dopo Cobolli-Humbert, dalle 00:30. Non potete mancare!