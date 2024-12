Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 13 dicembre, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 13 dicembre, quarta giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di altre gare da cui ci si aspetta qualcosa di rilevante, in considerazione dei tanti record del mondo ottenuti nei primi tre giorni nella capitale magiara. In casa Italia si spera di arricchire il proprio medagliere, attualmente fermo a tre argenti.

Si comincerà, come al solito, alle 09.00 e spetterà in maniera inusuale alla staffetta 4×50 stile libero mista a dare inizio alle danze. Due uomini e due donne si daranno il cambio a sl e sarà sicuramente spettacolo. In casa Italia vedremo chi terrà alto il vessillo italico.

A seguire per la compagine tricolore gareggerà l’esordiente Elena Capretta nei 100 farfalla femminili, mentre nella medesima distanza al maschile saranno sui blocchetti di partenza Michele Busa, splendido quinto nei 50 farfalla con record italiano, e Simone Stefanì. A completare il quadro delle batterie la 4×200 sl maschile, con il quartetto formato da D’Ambrosio, Dalla Costa, Megli e forse Alberto Razzetti. Presenza del ligure con il punto di domanda per le fatiche delle sue gare individuali.

Nella sessione serale vi è già certezza di una rappresentanza grazie a Sara Curtis nei 50 dorso donne dove l’azzurrina vorrà migliorare il suo record italiano/primato del mondo giovanile in una finale che si preannuncia molto tirata e complicata. Nei 1500 sl donne Simona Quadarella vuole riscattarsi dopo una rassegna iridata sottotono.

La quarta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 a Budapest (Ungheria) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD sia per quanto concerne le batterie (ore 09.00) che per le semifinali/finali (ore 17.30); in streaming su RaiPlay con la medesima programmazione. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-4.

A CHE ORA I MONDIALI DI NUOTO OGGI IN TV

Venerdì 13 dicembre

Sessione mattutina

9:02 4×50 mista stile libero batterie

9:19 200 rana donne batterie

9:40 200 rana uomini batterie

10:01 100 farfalla donne batterie

10:16 100 farfalla uomini batterie

10:38 4×200 stile libero uomini batterie

10:57 1500 stile libero donne serie lente

Sessione serale

17:32 4×50 stile libero mista – Finale

17:40 200 rana donne – Finale

17:50 200 rana uomini – Finale

18:04 50 dorso donne – Finale

18:12 50 dorso uomini – Finale

18:20 100 farfalla donne – Semifinali

18:35 100 farfalla uomini – Semifinali

18:51 100 misti donne – Finale

18:59 100 misti uomini – Finale

19:07 1500 stile libero donne serie-1

19:36 4×200 stile libero uomini – Finale

ITALIANI IN GARA

Venerdì 13 dicembre

Sessione mattutina

9:02 4×50 mista stile libero batterie (Italia)

9:19 200 rana donne batterie (Nessuna italiana iscritta)

9:40 200 rana uomini batterie (Nessun italiano iscritto)

10:01 100 farfalla donne batterie (Elena Capretta)

10:16 100 farfalla uomini batterie (Michele Busa, Simone Stefanì)

10:38 4×200 stile libero uomini batterie (D’Ambrosio, Dalla Costa, Megli, Razzetti)

10:57 1500 stile libero donne serie lente

Sessione serale

17:32 4×50 stile libero mista – Finale

17:40 200 rana donne – Finale

17:50 200 rana uomini – Finale

18:04 50 dorso donne – Finale (Sara Curtis)

18:12 50 dorso uomini – Finale

18:20 100 farfalla donne – Semifinali

18:35 100 farfalla uomini – Semifinali

18:51 100 misti donne – Finale

18:59 100 misti uomini – Finale

19:07 1500 stile libero donne serie-1 (Simona Quadarella)

19:36 4×200 stile libero uomini – Finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.