LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley in DIRETTA: sfida delicata per la qualificazione

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Fenerbache, incontro valevole per la quarta giornata della Champions League di volley 2024/2025. Davanti al proprio pubblico la squadra lombarda insegue un successo importante che avvicinerebbe la qualificazione ai quarti di finale. Avversario da non sottovalutare per Monza che affronta il Fenerbache Istanbul, vice campione di Turchia.

All’andata ad Istanbul la Mint Monza ha ottenuto una sorprendente vittoria per 3-0 (25-23, 25-20, 25-23). I brianzoli sono ancora imbattuti in questa Champions League grazie ai successi al tie-break contro l’Olympiakos (20-25, 25-20, 26-28, 25-3, 15-8) ed il Giesen (25-16, 22-25, 25-22, 21-25, 15-9). Nonostante l’ottimo cammino europeo la squadra di Eccheli sta faticando in Superlega: in campionato Monza è reduce da quattro sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare al penultimo posto in classifica.

Il campionato nazionale non è iniziato bene neppure per il Fenerbache. Dopo 12 incontri la squadra turca al occupa la sesta posizione in classifica a 12 punti dalla primatista dello Ziraat Bankasi. In Europa la squadra di Istanbul ha battuto all’esordio il Giesen per 3-0 (25-23, 25-23, 25-22) e nell’ultima giornata ha avuto la meglio dell’Olympiakos al tie-break (16-25, 25-14, 25-19, 35-37, 15-8). Da sottolineare che entrambe le vittorie dei turchi sono arrivate in trasferta.

La sfida tra la Mint Monza ed il Fenerbache Medicana è prevista per le 20.00 alla Monza Arena. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere nulla di questo match. Buon divertimento!