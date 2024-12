LIVE Milano-Gerdau Minas, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: ostacolo brasiliano al debutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Numia Milano e Gerdau Minas. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia, e Milano, che va a caccia del suo primo trofeo internazionale e del primo alloro dell’ultima fase della sua storia. La Numia Milano è inserita nel girone A con le brasiliane del Gerdau Minas, le campionesse di Cina del Tianjin Bohai Bank e le egiziane dello Zamalek Sporting Club. Conegliano, invece, è inserito nel girone B con le brasiliane del Dentil Praia Clube, le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki, campionesse d’Asia.

La Numia Milano arriva a questo appuntamento un po’ al buio. Stefano Lavarini ha recuperato in extremis Alessia Orro, ma ancora non si sa se la campionessa olimpica possa essere a disposizione, quantomeno da subito per il torneo iridato. Elena Pietrini, pian piano, sta tornando a disposizione, ma ancora non è al 100% e dunque è probabile che venga utilizzata solo per qualche rotazione: una condizione di emergenza a cui le milanesi sono abituate fin dalle prime giornate di campionato. Nonostante questo, riescono a restare a galla sia in campionato, dove hanno chiuso al terzo posto il girone di andata, sia in Champions, dove sono arrivate tre vittorie su quattro e almeno il secondo posto è al sicuro. L’obiettivo di Hangzhou è vincere il girone preliminare per evitare Conegliano in semifinale e cercare di conquistare l’ennesimo atto conclusivo contro le venete, che sarebbe la terza finale in poco più di sei mesi dopo quella di Champions e quella di Supercoppa, entrambe vinte al tie break dall’Imoco.

Il debutto nel torneo iridato per le milanesi è fissato per il 17 dicembre contro il Gerdau Minas, squadra brasiliana che lo scorso anno ha piazzato la doppietta vincendo la Superliga e la Champions League del Sudamerica. Il Gerdau Minas occupa la seconda posizione in classifica nel campionato verde-oro con 25 punti, uno in meno del Praia Clube (inserito nel girone A del Mondiale), che ha vinto proprio nell’ultima giornata prima del viaggio in Cina, la sfida diretta al tie break. La squadra brasiliana è allenata da un tecnico italiano, Nicola Negro, partito da Conegliano e poi approdato, già sei anni fa, in Brasile e attuale tecnico della Nazionale messicana. In cabina di regia gioca la statunitense Jenna Gray, approdata al Gerdau nel 2023 dal Cannes, al suo fianco c’è l’esperta Francine Tomazoni, 33 anni, da sempre nel massimo campionato brasiliano, al Gerdau dallo scorso anno. L’opposta è Kisy Nascimento, 24 anni, da quattro stagioni al Gerdau, e la sua riserva è Amanda Marques, 25 anni, arrivata lo scorso anno dal Brasilia Volei.

In banda giocano titolari l’olandese Celeste Plak, che in Italia ha giocato a Bergamo, Novara e Roma lo scorso anno prima di trasferirsi al Besiktas e poi al Gerdau, e la dominicana Yonkaira Pena, 31 anni, con qualche apparizione in passato in Europa tra Turchia e Polonia e poi da tre anni in forza al Gerdau. Tra le titolari va considerata anche Pri Daroit, la nazionale brasiliana che sta giocando a singhiozzo in questa fase. Giocatrice di grande esperienza, classe 1988, al quarto anno al Gerdau. In panchina come banda c’è anche Victoria Castelloes, 18 anni. Le centrali titolari sono la nazionale Thaisa, un passato anche all’Eczacibasi e da sei anni al Gerdau, e Kelly Gomes, 23 anni, arrivata quest’anno dal Brasilia Volei. In panchina ci sono Julia Kudiess, 21 anni, prodotto del vivaio locale, e Giovana Guimaraes, 17 anni, anche lei prodotto del vivaio locale. I liberi sono la ventenne Larissa Fortes, altro prodotto del settore giovanile, e Erica Motta, 28 anni, proveniente dal Pinheiros, da dove è stata prelevata tre anni fa.

si parte alle ore 2.00!