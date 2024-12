Volley femminile, Orro ed Egonu trascinano Milano al debutto nel Mondiale per Club: 3-0 al Gerdau Minas

Una bella Numia Milano inizia con il piede giusto l’avventura al Mondiale per club battendo 3-0 in un’ora e un quarto le brasiliane del Gerdau Minas. Per un set e mezzo è dominio assoluto delle milanesi che soffrono nel finale del secondo parziale ma soprattutto in un terzo set tiratissimo vinto con carattere e tecnica dalla squadra di Stefano Lavarini. Benissimo Orro in casa Numia, molto bene Egonu in attacco e Danesi e Kurtagic a muro.

Parte forte la squadra di Lavarini che spinge sull’acceleratore in battuta e mette in difficoltà un falloso Gerdau. Le milanesi scattano avanti 11-6 e non si fermano fino al 20-12 che fotografa bene l’andamento del primo set. Nel finale la Numia si limita a tenere il cambio palla e vince senza problemi 25-17 con Sylla sugli scudi.

Il secondo parziale sembra la fotocopia del primo. Gerdau sbaglia tutto quello che può e si trova sotto 10-3 in un baleno. Milano non ha problemi, si affida ad Egonu, è particolarmente efficace al servizio e vola sul 19-12 quando qualcosa si inceppa in casa Numia. Arrivano quattro errori a fila che rimettono in qualche modo in carreggiata la squadra brasiliana. Cazaute firma l’ace del 22-16 ma non basta a regalare tranquillità a Milano che si fa avvicinare dal Gerdau fino al 22-20, poi ci pensa Egonu a mettere a terra il pallone del 23-20 e Milano tiene il cambio palla fino al 25-22.

Il terzo set si complica subito in modo abbastanza pesante per la Numia che si trova sotto 1-5. Le milanesi non si scompongono e rimontano punto su punto fino all’8-10 quando piazzano un break di 5-0 per il 13-10. Non basta perché il Gerdau con Kisy implacabile in attacco si riporta sotto e pareggia a quota 15. Milano prende un break di vantaggio sul 17-15 ma il Gerdau non molla e con Pri Daroit pareggia di nuovo a quota 23. Soluzione ai vantaggi con Milano che, al terzo tentativo, chiude grazie ad Egonu con il punteggio di 27-25.

In casa Numia 18 punti per Egonu, 8 a testa per Danesi, Sylla e Kurtagic. Per il Gerdau 18 punti di Kisy, 9 per Thaisa, 6 per Glayce Kelly.