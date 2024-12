Mathieu van der Poel indomabile: “Ho rotto la sella e ho sentito freddo, difficile fare la differenza”

Mathieu van der Poel ha vinto di forza l’Azencross, tappa dell’Exact Cross andata in scena nel fango di Loenhout (Belgio). Il fuoriclasse olandese ha infilato la quarta vittoria consecutiva nel ciclocross nell’arco di quattro giorni, dimostrando ancora una volta tutto il suo strapotere: ha attaccato già nel corso del primo giro, ha subito il rientro del belga Laurens Sweeck e poi ha piazzato la rasoiata risolutrice nella quarta tornata, tramortendo l’intera concorrenza.

L’alfiere della Alpecin Deceuninck ha analizzato la propria prestazione a caldo: “La gara è stata difficile. Non è stato facile fare la differenza, questo è un percorso dove è difficile andare più veloce degli altri, perché puoi commettere errori in qualsiasi momento. Inoltre, ho avuto le mani fredde per la prima volta quest’anno. Quindi, è stata sicuramente la gara di ciclocross più dura della mia stagione fin qui, soprattutto dopo aver corso anche ieri a Gavere”.

L’olandese ha poi proseguito nel proprio racconto: “Sono andato via all’inizio, ma poi si è rotta la sella della mia bici e quindi ho dovuto cambiare bicicletta. Bisogna dire che Sweeck è andato molto forte. Quando mi è tornato sotto, di certo io non l’ho fatto rientrare. Da quel momento in poi sapevo di dover continuare a fare il mio ritmo e che così avrei potuto prendere un po’ di vantaggio. Ha funzionato molto bene”. Prossimo appuntamento domenica 29 dicembre a Besançon (Francia) in Coppa del Mondo.