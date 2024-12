Mathieu van der Poel dominatore assoluto nel ciclocross: poker a Loenhout, van Aert giù dal podio

Mathieu van der Poel ha dimostrato il proprio strapotere totale nel fango e ha vinto la quarta gara consecutiva nel ciclocross, imponendosi di forza nella tappa dell’Exact Cross andata in scena a Loenhout (Belgio). Il fuoriclasse olandese ha dominato il sempre affascinante Azencross per la quinta volta in carriera, dopo che negli ultimi quattro giorni aveva dettato legge in due tappe di Coppa del Mondo (il 22 dicembre a Zonhoven e il 26 dicembre a Gavere) e nel Superprestige di Mol il 23 dicembre.

Il sei volte Campione del Mondo della specialità era il favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, firmando un poker davvero mirabolante e degno della sua sconfinata caratura agonistica. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha lasciato sfogare il belga Tim Merlier sulle gobbe del primo giro di un tracciato scorrevole, dopo cinque minuti di fatica ha attaccato di forza, ha preso subito margine, si è rivelato insuperabile sulla scalinata e all’iconico lavatoio aveva già una decina di margine sui più immediati inseguitori.

Il 29enne nativo di Kapellen, che in questa stagione ha firmato la sempre roboante accoppiata Giro delle Fiandre-Roubaix, ha tenuto il ritmo al comando, ma da dietro è clamorosamente rinvenuto il belga Laurens Sweeck. Mathieu van der Poel non era ormai più abituato ad avere avversari sulle sue ruote, ma ha risolto la situazione poco dopo: nel corso della quarta delle sette tornate in programma l’olandese ha operato un forcing micidiale e ha lasciato sul posto il rivale.

A quel punto è iniziata una grandiosa cavalcata da parte del padrone assoluto delle gare sul fango, che è caduto per una sua disattenzione nel corso del penultimo giro, rialzandosi prontamente e involandosi verso il traguardo. L’olandese ha vinto la 166ma gara in carriera con un vantaggio di quattordici secondi nei confronti del belga Thibau Nys, che nella volata finale ha regolato uno sfortunato Laurens Sweeck (ha avuto un problema meccanico allo sprint).

C’era grande attesa per il debutto stagionale di Wout van Aert, che aveva saltato un paio di gare negli ultimi giorni a causa di un malanno di stagione. Il belga non era chiaramente al massimo della forma ed era impossibile pensare a un duello con van der Poel, come avrebbero sperato tutti gli appassionati.

Il portacolori della Visma | Lease a Bike è caduto nel secondo giro quando si trovava in seconda posizione, poi è rimasto nel terzetto che nell’ultimo giro si è giocato il podio, ma è andato a sbattere contro il piedino di una transenna ed è nuovamente caduto, accontentandosi così della quarta piazza a trentasei secondi dal vincitore. Merlier nono a 1’54” dopo aver acceso la miccia nelle prime fasi. Prossimo appuntamento il 29 dicembre con la tappa di Coppa del Mondo a Besançon (Francia).